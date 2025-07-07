Чи потрібно відключати від розетки електроніку та побутову техніку під час грози: відповідь експертів

Літо — сезон не тільки спеки, а й частих гроз. Усі знають, що під час грози треба вимикати електроприлади, але це не єдиний спосіб уберегтися від можливих наслідків стихії.

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Вимкнення електроніки під час грози — це, звісно, базовий запобіжний захід, зазначає slashgear.com. Але можна піти далі і постаратися убезпечити весь будинок від перепадів мережі. Наприклад, встановити мережевий фільтр, який може захистити від раптових стрибків напруги.

Однак такий фільтр буде безсилим у разі прямого попадання блискавки. Щоб відвести небезпеку від свого житла, вам знадобиться громовідвід — по суті, це металеві стрижні, призначені для притягання ударів блискавки, щоб безпечно спрямовувати їх у землю подалі від ліній електропередач та інших подібних конструкцій. Істотний мінус такого способу — що встановлення громовідводу коштує дорого.

Є й способи визначити, що електроніка постраждала саме від удару блискавки. Як правило, в такому разі будуть очевидні зовнішні ознаки — запах гару, сліди знебарвлення на розетці. Крім того, стрибок напруги негативно вплине на продуктивність електронного пристрою — за умови, що він взагалі зможе працювати.

Як допомогти електроніці

У разі, якщо пошкоджено одну або кілька розеток, то їх треба обов'язково замінити (краще доручити це професійному електрику). Якщо йдеться про пошкоджені гаджети, то їх можна постаратися відремонтувати (чудово, якщо у вас є на них гарантія). Якщо ж ремонт неможливий, то треба правильно утилізувати таку техніку — зокрема, здати її в спеціалізовані пункти приймання або в магазин під час купівлі нового пристрою (так звана trade-in-програма дає змогу обміняти стару техніку на знижку під час купівлі нової). Можна продати техніку на запчастини, головне — не викидати її у звичайне сміття, оскільки це дуже шкодить екології (в батареях і мікросхемах телефонів містяться важкі метали, такі як свинець, ртуть, літій).

Хай там як, відключити електроніку в будинку — це перше, що треба зробити, якщо почалася гроза.

Нагадаємо, в Україну якраз ідуть аномальна спека та дощі з грозами. Уже сьогодні температура повітря подекуди сягне +36, а сильні зливи та грози очікуються в західних регіонах.

Така погода в перші дні липня була пов'язана з тим, що Україну відвідав антициклон Bettina. За даними синоптиків, цей антициклон охопив територію заходу, центру та півдня Європи.