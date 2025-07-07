Нужно ли отключать от розетки электронику и бытовую технику во время грозы: ответ экспертов

Лето – сезон не только жары, но и частых гроз. Все знают, что во время грозы надо отключать электроприборы, но это не единственный способ уберечься от возможных последствий стихии.

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Отключение электроники во время грозы – это, конечно, базовая мера предосторожности, отмечает slashgear.com. Но можно пойти дальше и постараться обезопасить весь дом от перепадов сети. Например, установить сетевой фильтр, который может защитить от внезапных скачков напряжения.

Однако такой фильтр будет бессильным в случае прямого попадания молнии. Чтобы отвести опасность от своего жилища, вам понадобится громоотвод – по сути, это металлические стержни, предназначенные для притягивания ударов молнии, чтобы безопасно направлять их в землю подальше от линий электропередач и прочих подобных конструкций. Существенный минус такого способа – что установка громоотвода стоит дорого.

Есть и способы определить, что электроника пострадала именно от удара молнии. Как правило, в таком случае будут очевидные внешние признаки – запах гари, следы обесцвечивания на розетке. Кроме того, скачок напряжения негативно повлияет на производительность электронного устройства — при условии, что оно вообще сможет работать.

Как помочь электронике

В случае, если повреждены одна или несколько розеток, то их надо обязательно заменить (лучше поручить это профессиональному электрику). Если речь о поврежденных гаджетах, то их можно постараться отремонтировать (отлично, если у вас есть на них гарантия). Если же ремонт невозможен, то надо правильно утилизировать такую технику – в частности, сдать ее в специализированные пункты приема или в магазин при покупке нового устройства (так называемая trade-in-программа позволяет обменять старую технику на скидку при покупке новой). Можно продать технику на запчасти, главное – не выбрасывать ее в обычный мусор, так как это сильно вредит экологии (в батареях и микросхемах телефонов содержатся тяжёлые металлы, такие как свинец, ртуть, литий).

Как бы то ни было, отключить электронику в доме – это первое, что надо сделать, если началась гроза.

Напомним, в Украину как раз идут аномальная жара и дожди с грозами. Уже сегодня температура воздуха местами достигнет +36, а сильные ливни и грозы ожидаются в западных регионах.

Такая погода в первые дни июля была связана с тем, что Украину посетил антициклон Bettina. По данным синоптиков, этот антициклон охватил территорию запада, центра и юга Европы.