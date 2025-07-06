Будет припекать: в Украину идут аномальная жара и дожди с грозами

В ближайшие дни ожидается установление аномально жаркой погоды в связи с поступлением в Украину субтропической воздушной массы с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья

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Уже завтра, 7 июля, в Украине ожидается рост температуры воздуха. Термоменты кое-где покажут до +36. Об этом сообщила синптик Наталья Диденко.

"Понедельник в Украине будет жарким. Даже очень жарким. В течение дня температура воздуха составит +30+33 градуса, местами +33+36 градусов", — проифнормировала она.

Наталка Диденко также отметила, что в понедельник в Украине также ожидается дожди с грозами.

"Даже временами сильные ливни со шквалистым усилением ветра ожидаются 7 июля в западных областях, дойдут до Винницкой и Житомирской областей. На остальной территории Украины — сухо жарко и солнечно", — написала синоптик.

Погода 7 июля в Киеве

Как прогнозирует Наталка Диденко, в Киеве понедельник будет с жарой до +33 градусов. Без осадков, солнечно.

"Жара в Украине побудет пока", — подчеркнула синоптик.

Аномально жаркая погода в ближайшие дни

Синоптик Игорь Кибальчич в последующие дни прогнозирует установление аномально жаркой погоды в связи с поступлением в Украину субтропической воздушной массы с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья.

На фоне жары также будет развиваться "конвективная деятельность", которая повлечет грозовые дожди, местами в сопровождении града и шквалистого ветра. Этому также будет способствовать относительно пониженный фон атмосферного давления.

В понедельник, 7 июля, ожидается жаркая погода по всей территории Украины.

Ночью без осадков. Днем и вечером в западных, Черкасской и Киевской областях пройдут грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 17 — 22 м/с. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер преимущественно южный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +15 +22, днем +29, +34, в центральных, южных областях и на Закарпатье местами +35, +37.

Во вторник, 8 июля, в западных и северных областях ожидается неустойчивый характер погоды. Здесь предусматривают грозовые ливни, местами сильные, днем в западной части возможны град и шквалы, 17 — 22 м/с, местами 25 — 27 м/с. На остальной территории страны без осадков.

Ветер южный/юго-восточный, 5 — 10 м/с, в западных регионах переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +17, +22, в дневное +29, +34, в центральных и южных областях +33, +38.

Напомним, что в СМИ сообщили, какие вещи нельзя хранить в машине в условиях жары. Если температура достигнет +30 градусов, эти предметы увеличат риски для водителей.