Пектиме: в Україну ідуть аномальна спека і дощі з грозами

Найближчими днями очікується встановлення аномально спекотної погоди у зв'язку з надходженням до України субтропічної повітряної маси з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя

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Вже завтра, 7 липня, в Україні очікується зростання температури повітря. Термоменти подекуди покажуть до +36. Про це повідомила синптикиня Наталка Діденко.

"Понеділок в Україні буде спекотним. Навіть дуже спекотним. Протягом дня температура повітря становитиме +30+33 градуси, місцями +33+36 градусів", — проіфнормувала вона.

Наталка Діденко також зауважила, що в понеділок в Україні також очікується дощі з грозами.

"Навіть часом сильні зливи з шквалистим посиленням вітру очікуються 7 липня у західних областях, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини. На решті території України — сухо спекотно сонячно", — написала синоптикиня.

Погода 7 липня у Києві

Як прогнозує Наталка Діденко, у Києві понеділок буде із спекою до +33 градусів. Без опадів, сонячно.

"Спека в Україні побуде поки", — наголосила синоптикиня.

Аномально спекотна погода найближчими днями

Синоптик Ігор Кібальчич у наступні дні прогнозує встановлення аномально спекотної погоди у зв'язку з надходженням до України субтропічної повітряної маси з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя.

На фоні спеки також розвиватиметься "конвективна діяльність", яка спричинить грозові дощі, місцями у супроводі граду та шквалистого вітру. Цьому також сприятиме відносно знижений фон атмосферного тиску.

В понеділок, 7 липня, очікується спекотна погода по всій території України.

Вночі без опадів. Вдень та ввечері у західних, Черкаській та Київській областях пройдуть грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 17 – 22 м/с. В решті регіонів України без опадів. Вітер переважно південний, 7 — 12 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +15 +22, вдень +29, +34, у центральних, південних областях та на Закарпатті місцями +35, +37.

У вівторок, 8 липня, у західних та північних областях очікується нестійкий характер погоди. Тут передбачають грозові зливи, місцями сильні, вдень у західній частині можливі град та шквали, 17 – 22 м/с, місцями 25 – 27 м/с. На решті території країни без опадів.

Вітер південний / південно-східний, 5 - 10 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +17, +22, в денний +29, +34, у центральних та південних областях +33, +38.

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомили, які речі не можна зберігати у машині в умовах спеки. Якщо температура сягне +30 градусів, ці предмети збільшать ризики для водіїв.