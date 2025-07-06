Пектиме: в Україну ідуть аномальна спека і дощі з грозами
Найближчими днями очікується встановлення аномально спекотної погоди у зв'язку з надходженням до України субтропічної повітряної маси з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя
Вже завтра, 7 липня, в Україні очікується зростання температури повітря. Термоменти подекуди покажуть до +36. Про це повідомила синптикиня Наталка Діденко.
"Понеділок в Україні буде спекотним. Навіть дуже спекотним. Протягом дня температура повітря становитиме +30+33 градуси, місцями +33+36 градусів", — проіфнормувала вона.
Наталка Діденко також зауважила, що в понеділок в Україні також очікується дощі з грозами.
"Навіть часом сильні зливи з шквалистим посиленням вітру очікуються 7 липня у західних областях, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини. На решті території України — сухо спекотно сонячно", — написала синоптикиня.
Погода 7 липня у Києві
Як прогнозує Наталка Діденко, у Києві понеділок буде із спекою до +33 градусів. Без опадів, сонячно.
"Спека в Україні побуде поки", — наголосила синоптикиня.
Аномально спекотна погода найближчими днями
Синоптик Ігор Кібальчич у наступні дні прогнозує встановлення аномально спекотної погоди у зв'язку з надходженням до України субтропічної повітряної маси з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя.
На фоні спеки також розвиватиметься "конвективна діяльність", яка спричинить грозові дощі, місцями у супроводі граду та шквалистого вітру. Цьому також сприятиме відносно знижений фон атмосферного тиску.
В понеділок, 7 липня, очікується спекотна погода по всій території України.
Вночі без опадів. Вдень та ввечері у західних, Черкаській та Київській областях пройдуть грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 17 – 22 м/с. В решті регіонів України без опадів. Вітер переважно південний, 7 — 12 м/с.
Температура повітря в нічний час становитиме +15 +22, вдень +29, +34, у центральних, південних областях та на Закарпатті місцями +35, +37.
У вівторок, 8 липня, у західних та північних областях очікується нестійкий характер погоди. Тут передбачають грозові зливи, місцями сильні, вдень у західній частині можливі град та шквали, 17 – 22 м/с, місцями 25 – 27 м/с. На решті території країни без опадів.
Вітер південний / південно-східний, 5 - 10 м/с, у західних регіонах змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +17, +22, в денний +29, +34, у центральних та південних областях +33, +38.
Нагадаємо, що у ЗМІ повідомили, які речі не можна зберігати у машині в умовах спеки. Якщо температура сягне +30 градусів, ці предмети збільшать ризики для водіїв.