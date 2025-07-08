Появился новый мессенджер, который работает без интернета и не блокируется: как это возможно

Бывший соучредитель соцсети X (ранее Twitter) Джек Дорси представил бета-версию нового сервиса обмена сообщениями BitChat. Его главная «фишка» — работа через Bluetooth, без необходимости подключения к интернету.

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Сам Дорси в своей публикации в X рассказал, что посвятил минувшие выходные «изучению mesh-сети, моделей хранения и пересылки, моделей шифрования сообщений и кое-что еще». Результатом этих исследований стала платформа обмена сообщениями в духе ранним чатов 1990-х годов с «эффектом IRC» (Internet Relay Chat — протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени).

Детали нового BitChat уже опубликованы на GitHub и TestFlight. Сервис использует децентрализованную mesh-сеть с Bluetooth Low Energy для автоматического обнаружения устройств и ретрансляции сообщений. А поскольку BitChat предназначен для работы без какой-либо интернет-инфраструктуры, его уже называют перспективным инструментом для регионов с перебоями в работе сети, жесткой цензурой или нестабильным доступом в интернет.

На скриншоте Дорси показал новый BitChat

У BitChat нет центральных серверов и учетных записей, он также не требует телефонных номеров или адресов электронной почты. Сообщения хранятся только в памяти, а не в базе данных, и защищены сквозным шифрованием с использованием ключей X25519 и AEAD-режима блочного шифрования.

Также у BitChat есть функция кэширования, которая позволяет пользователям, находящимся в автономном режиме, получать сообщения при повторном подключении. Система может поддерживать групповые чаты (названные с помощью хэштегов), зашифрованные приватные чаты и публичные трансляции.

В целом архитектура приложения во многом опирается на принципы конфиденциальности – в противовес централизованным платформам (например, принадлежащим Meta сервисам WhatsApp и Messenger), которые уже не раз получали в своей адрес жесткую критику за сбор данных пользователей.

Планы у нового мессенджера довольно амбициозные – в частности, рассматривается реализация возможности связи на базе WiFi для увеличения размера и скорости сообщений.

Отметим, что Джек Дорси давно выступает за открытые протоколы и в 2019 году запустил сервис Bluesky именно как децентрализованную альтернативу сети X (хотя затем он покинул совет директоров Bluesky).

Экс-глава X Джек Дорси не одобряет политику современных соцсетей Фото: coindesk.com

Ранее стало известно, что новый проект Джека Дорси ломает все правила соцсетей. Тогда экс-глава Twitter пообещал создать "демократичный интернет", где корпорации не смогут собирать данные пользователей. Речь шла как раз о проекте Bluesky Social.

Еще Джек Дорси высказывал мнение, что биткоин станет "национальной валютой" интернета. Запуск децентрализованной биржи для BTC он поручил другой своей компании— Square.