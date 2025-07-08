З'явився новий месенджер, який працює без інтернету і не блокується: як це можливо

Колишній співзасновник соцмережі X (раніше Twitter) Джек Дорсі представив бета-версію нового сервісу обміну повідомленнями BitChat. Його головна "фішка" — робота через Bluetooth, без необхідності підключення до інтернету.

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Сам Дорсі у своїй публікації в X розповів, що присвятив минулі вихідні "вивченню mesh-мережі, моделей зберігання і пересилання, моделей шифрування повідомлень і дещо ще". Результатом цих досліджень стала платформа обміну повідомленнями в дусі ранніх чатів 1990-х років з "ефектом IRC" (Internet Relay Chat — протокол прикладного рівня для обміну повідомленнями в режимі реального часу).

Деталі нового BitChat вже опубліковані на GitHub і TestFlight. Сервіс використовує децентралізовану mesh-мережу з Bluetooth Low Energy для автоматичного виявлення пристроїв і ретрансляції повідомлень. А оскільки BitChat призначений для роботи без будь-якої інтернет-інфраструктури, його вже називають перспективним інструментом для регіонів з перебоями в роботі мережі, жорсткою цензурою або нестабільним доступом в інтернет.

На скріншоті Дорсі показав новий BitChat

У BitChat немає центральних серверів і облікових записів, він також не вимагає телефонних номерів або адрес електронної пошти. Повідомлення зберігаються тільки в пам'яті, а не в базі даних, і захищені наскрізним шифруванням з використанням ключів X25519 і AEAD-режиму блочного шифрування.

Також у BitChat є функція кешування, яка дає змогу користувачам, які перебувають в автономному режимі, отримувати повідомлення під час повторного підключення. Система може підтримувати групові чати (названі за допомогою хештегів), зашифровані приватні чати і публічні трансляції.

Загалом архітектура застосунку багато в чому спирається на принципи конфіденційності — на противагу централізованим платформам (наприклад, сервісам WhatsApp і Messenger, що належать Meta, WhatsApp і Messenger), які вже не раз отримували на свою адресу жорстку критику за збір даних користувачів.

Плани у нового месенджера доволі амбітні — зокрема, розглядають реалізацію можливості зв'язку на базі WiFi для збільшення розміру і швидкості повідомлень.

Зазначимо, що Джек Дорсі давно виступає за відкриті протоколи і 2019 року запустив сервіс Bluesky саме як децентралізовану альтернативу мережі X (хоча потім він покинув раду директорів Bluesky).

Екс-глава X Джек Дорсі не схвалює політику сучасних соцмереж Фото: coindesk.com

Раніше стало відомо, що новий проект Джека Дорсі ламає всі правила соцмереж. Тоді ексглава Twitter пообіцяв створити "демократичний інтернет", де корпорації не зможуть збирати дані користувачів. Йшлося якраз про проєкт Bluesky Social.

Ще Джек Дорсі висловлював думку, що біткоїн стане "національною валютою" інтернету. Запуск децентралізованої біржі для BTC він доручив іншій своїй компанії — Square.