Більше ніякого стеження і цензури: нове дітище засновника Twitter ламає устої соцмереж

Колишній глава Twitter Джек Дорсі обіцяє створити "демократичний інтернет", де корпорації не зможуть збирати дані користувачів.

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Проєкт Bluesky Social прагне змінити правила гри, позбавивши соціальні мережі доступу до даних користувачів. Видання "Економічна правда" розповіла про особливості та підводні камені проєкту.

Bluesky розробляє команда на чолі з колишнім главою Twitter Джеком Дорсі. Головна ідея — зробити децентралізований додаток на основі протоколу Authenticated Transport Protocol, щоб забезпечити зв'язок між багатьма соціальними мережами. Створивши акаунт у Bluesky, користувач має повністю контролювати свої профілі в інших соцмережах, а компанії більше не зможуть розпоряджатися його персональними даними у своїх цілях. Таким чином Bluesky прагне зробити Всесвітню павутину більш демократичною.

Інтерфейс програми Bluesky

Як з'явилася Bluesky

У грудні 2019 року Джек Дорсі зібрав п'ятьох інженерів, програмістів, архітекторів і дизайнерів для розробки нового стандарту децентралізованої соціальної мережі. Бізнесмен сподівався, що першою з них стане саме Twitter, проте незабаром залишив компанію і зайнявся проєктом незалежно від неї. Перед відходом у 2022 році Джек Дорсі інвестував у проєкт Bluesky $13 млн і залишався в раді директорів, поки він не відокремився від Twitter.

CEO компанії стала Джей Грабер, яка в минулому працювала software-інженером у компанії Zcash (крипто-технології). У блозі вона розповіла про три основні фази створення Bluesky.

Перша фаза — створення ідеї. Після поста Джека Дорсі про збір команди для розроблення відкритого протоколу для децентралізованих соцмереж до нього в помічники почало проситися багато фахівців, надсилаючи повідомлення на сторінку Bluesky у Twitter. Останній організував чат для обговорень і почав додавати туди нових учасників проєкту, до 2020 року він налічував уже 60 осіб, які спільно склали концепцію нової системи.

Друга фаза — створення великої спільноти. У 2021 році Twiiter призначила Джей Грабер керівницею Bluesky, і вона почала залучати кошти на організацію окремої платформи, а також запросила Голду Велез, яка керує компанією What's Cookin' з розвитку стартапів за допомогою різних заходів. Остання значно розширила спільноту Bluesky і створила сайт dSocialCommons, де всі охочі долучаються до розвитку проєкту.

Нарешті, у 2021 році було створено компанію Bluesky PBLLC. Спільнота при цьому продовжила діяти як окрема організація. Наразі Bluesky PBLLC розробляє соціальну мережу та намагається залучити до співпраці інші соцмережі.

Що особливого в Bluesky

Bluesky задумана як відкрита екосистема додатків для інтернет-користувачів. Authenticated Transport Protocol забезпечує її сумісність з будь-якими соціальними мережами, але не все так просто — для цього інші платформи повинні переробити свій код і надати застосунку доступ до своєї мережі. Ідея "демократичного інтернету" може не сподобатися таким гігантам як Facebook, Twitter або Instagram, які збирають дані користувачів і використовують їх у своїх цілях, наприклад, для демонстрації таргетованої реклами — основного джерела доходу таких компаній.

За словами Джека Дорсі, децентралізований стандарт необхідний соціальним мережам, щоб дані не належали лише одній організації. В ідеалі, модераторів замінять комп'ютерні алгоритми, які дадуть змогу людям самим фільтрувати контент, що відображається в стрічці. Концепція стала більш реалістичною завдяки новим технологіям, таким як блокчейн, здатний забезпечити відкритий хостинг, управління і монетизацію платформи.

Не варто спокушатися, адже команда Bluesky поки що не розпочала розробку технічних інструментів і перебуває на стадії дослідження. Утім, вони вже назвали речі, на яких сконцентруються насамперед:

Протокол ATP — перенесення облікових записів і обмін даними між різними соцмережами користувачами з повним контролем над процесом.

Алгоритми - відповідатимуть за підбір контенту в соцмережах, незалежно від людей-модераторів. Bluesky вважає, що користувач сам має визначати, яку інформацію хоче бачити, а також створити відкритий ринок алгоритмів для здорової конкуренції.

Модерація - непідконтрольні розробникам автоматизовані служби, які відсіюватимуть шахраїв, спамерів та інших недоброзичливців ще на етапі реєстрації та після публікації постів, "вішаючи" на них спеціальні мітки. До того ж, кожен користувач теж зможе залишати такі мітки. Пізніше співтовариство вирішуватиме, як вчинити із зазначеним контентом.

Реєстрація в Bluesky

Концепція "соціального інтернету" виявилася доволі популярною, згідно з сервісом Name Pepper, станом на 30 червня кількість користувачів Bluesky перевищила 180 тисяч, а ще 1,9 млн очікують у черзі на реєстрацію — долучитися до соцмережі можна лише за запрошенням. У квітні додаток встановили 628 тис. разів — на 606% більше, ніж у березні. Користувачі вже опублікували майже 8 млн постів. 1 липня адміністрація соцмережі повідомила, що тимчасово зупинила реєстрацію через великий наплив охочих.

Журналісти видання Techcrunch зареєструвалися в Bluesky, отримавши запрошення. На їхню думку, додаток досить простий, а за функціональністю схожий на Twitter. Будь-хто охочий може пошукати запрошення у Twitter або ж купити його в інтернеті, приміром, в американському онлайн-магазині eBay користувачі продають запрошення за ціною від $1. Маючи код, можна створити обліковий запис на сайті або в застосунку Bluesky, попередньо завантаживши його в App Store або Google Play.

При створенні акаунта новий користувач повинен отримати доменне ім'я Bluesky ([email protected]) або вказати власне. Після цього необхідно ввести код запрошення, адресу електронної пошти, пароль, дату народження та нікнейм. У майбутньому деякі моменти можна змінити в налаштуваннях профілю, наприклад, аватар і опис.

Раніше експерти розповіли, які IT-компанії збирають дані про інтернет-користувачів. У цій сфері лідирує Meta (Facebook, Instagram), яка використовує понад 70% персональної інформації. Це допомагає соцмережі заробляти на людях, ефективніше показуючи їм рекламу.

Писали також, що Facebook стежить за людьми, навіть якщо вони не користуються соцмережею. Фахівці назвали кілька способів, як захиститися від цього.