Необычные роботы защищают самолеты-истребители на авиабазах: как они работают

Армия США испытывает наземных роботов Coyote Rovers для защиты истребителей на военных базах от птиц и других диких животных.

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Они могут нанести ущерб на миллионы долларов или поставить под угрозу жизни экипажей, врезавшись в двигатель. Об этом пишет издание Army Times.

Сотрудники Инженерного исследовательского и опытно-конструкторского центра Корпуса инженеров армии уже создали три прототипа специальных роботов Coyote Rovers.

Четырехколесные наземные платформы оснащены пластиковыми фигурами койотов в натуральную величину уже использовались в испытательных демонстрациях на нескольких аэродромах, включая военно-морскую авиабазу Пенсакола во Флориде. Там размещена элитная группа истребителей ВМС США под названием "Голубые ангелы".

По словам разработчиков, Coyote Rovers — это не просто дорогие пугала, а новый способ развертывания беспилотных и автономных технологий. Предполагается, что он может помочь в защите как военной, так и гражданской инфраструктуры.

"Они в основном имеют ту же функциональность, что и любой другой дрон. Мы можем запрограммировать области, которые мы хотим исключить из его полетов, например, сам аэродром. Мы работали над док-станциями и станциями подзарядки, чтобы он мог работать по запрограммированному таймеру, чтобы приносить пользу в течение нескольких дней", — прокомментировал биолог Ши Хаммонд, которого привлекли к исследованию.

Прототип робота Coyote Rovers для защиты авиабаз от птиц Фото: Engineer Research and Development Center/Army Corps of Engineers

Лучше всех себя показала четырехколесная база от Traxxas X-Maxx, компании, известной своими радиоуправляемыми машинами. Она могла развивать скорость до 32 км/ч, что было достаточно быстро, чтобы разогнать диких животных. Включая фигурку койота, купленную в магазине, демонстрационная система обходится в 2500-3000 долларов.

Как показали исследования и разработки, самый дорогой или сложный робот не всегда является лучшим для выполнения задач. Сначала в программе использовали четвероногого робота Spot от Boston Dynamics, похожего на собаку, однако оказалось что из-за медлительности он не так уж и страшен для животных.

По словам Ши Хаммонда, в будущих версиях Coyote Rovers могут получить возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, которые сделают их гораздо лучше существующих роботов, таких как популярные пылесосы Roomba. Например, наземные дроны смогут распознавать виды животных по их поведению.

Инженеры также предлагают увеличить прочность или проходимость на разных типах местности и в любую погоду. Если заменить колеса на воздушную подушку, то машина сможет плавать и отпугивать животных на водоемах. На некоторых удаленных базах улучшенная версия робота могла бы даже выполнять обязанности дежурного по охране.

Дикие животные долгое время угрожают самым сложным и мощным боевым самолетам, поскольку могут случайно повредить хрупкое оборудование, врезавшись в него или испражнившись в неудачном месте. Минобороны США уже давно ищет креативные и нестандартные решения этой проблемы. Например, в рамках одной из программ военные наносили на карту расположение луговых собачек и надевали GPS-ошейники на настоящих койотов, чтобы отслеживать их перемещение во время военных полетов.

Ранее писали, как роботы помогают ВСУ отражать атаки РФ под Константиновкой. Бойцы 93 бригады с помощью наземных дронов своим доставляют еду и боеприпасы своим, а врагам — взрывные устройства.