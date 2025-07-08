Незвичайні роботи захищають літаки-винищувачі на авіабазах: як вони працюють

Армія США випробовує наземних роботів Coyote Rovers для захисту винищувачів на військових базах від птахів та інших диких тварин.

Related video

Вони можуть завдати збитків на мільйони доларів або поставити під загрозу життя екіпажів, врізавшись у двигун. Про це пише видання Army Times.

Співробітники Інженерного дослідницького і дослідно-конструкторського центру Корпусу інженерів армії вже створили три прототипи спеціальних роботів Coyote Rovers.

Чотириколісні наземні платформи оснащені пластиковими фігурами койотів у натуральну величину, які вже використовували у випробувальних демонстраціях на кількох аеродромах, зокрема на військово-морській авіабазі Пенсакола у Флориді. Там розміщена елітна група винищувачів ВМС США під назвою "Блакитні ангели".

За словами розробників, Coyote Rovers — це не просто дорогі опудала, а новий спосіб розгортання безпілотних і автономних технологій. Передбачається, що він може допомогти в захисті як військової, так і цивільної інфраструктури.

"Вони здебільшого мають ту саму функціональність, що й будь-який інший дрон. Ми можемо запрограмувати області, які ми хочемо виключити з його польотів, наприклад, сам аеродром. Ми працювали над док-станціями і станціями підзарядки, щоб він міг працювати за запрограмованим таймером, щоб приносити користь упродовж кількох днів", — прокоментував біолог Ши Хаммонд, якого залучили до дослідження.

Прототип робота Coyote Rovers для захисту авіабаз від птахів Фото: Engineer Research and Development Center/Army Corps of Engineers

Найкраще себе показала чотириколісна база від Traxxas X-Maxx, компанії, відомої своїми радіокерованими машинами. Вона могла розвивати швидкість до 32 км/год, що було досить швидко, щоб розігнати диких тварин. Включаючи фігурку койота, куплену в магазині, демонстраційна система обходиться в 2500-3000 доларів.

Як показали дослідження та розробки, найдорожчий або найскладніший робот не завжди є найкращим для виконання завдань. Спочатку в програмі використовували чотирилапого робота Spot від Boston Dynamics, схожого на собаку, однак виявилося, що через повільність він не такий уже й страшний для тварин.

За словами Ши Хаммонда, у майбутніх версіях Coyote Rovers можуть отримати можливості штучного інтелекту і машинного навчання, які зроблять їх набагато кращими за наявних роботів, таких як популярні пилососи Roomba. Наприклад, наземні дрони зможуть розпізнавати види тварин за їхньою поведінкою.

Інженери також пропонують збільшити міцність або прохідність на різних типах місцевості та в будь-яку погоду. Якщо замінити колеса на повітряну подушку, то машина зможе плавати і відлякувати тварин на водоймах. На деяких віддалених базах поліпшена версія робота могла б навіть виконувати обов'язки чергового з охорони.

Дикі тварини тривалий час загрожують найскладнішим і найпотужнішим бойовим літакам, оскільки можуть випадково пошкодити тендітне обладнання, врізавшись у нього або випорожнившись у невдалому місці. Міноборони США вже давно шукає креативні та нестандартні рішення цієї проблеми. Наприклад, у рамках однієї з програм військові наносили на карту розташування лугових песиків і надягали GPS-нашийники на справжніх койотів, щоб відстежувати їхнє переміщення під час військових польотів.

Раніше писали, як роботи допомагають ЗСУ відбивати атаки РФ під Костянтинівкою. Бійці 93 бригади за допомогою наземних дронів своїм доставляють їжу і боєприпаси своїм, а ворогам — вибухові пристрої.