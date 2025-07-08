Чтобы телефон не украли: эксперты рассказали, как самому обезопасить свой Android

Современные смартфоны – это не только средство связи, но и хранилище важной информации. Тут и цифровые идентификаторы, и платежные реквизиты, и менеджеры паролей. Все это можно надежно обезопасить, чтобы данные не попали в руки злоумышленников.

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От кражи или потери смартфона нельзя полностью застраховаться, напоминает androidpolice.com. Но можно учесть эти риски и заблокировать свой телефон на случай неприятностей.

Надежный пароль

Естественно, что первый шаг на пути к безопасности – это установка сильного пароля или PIN-кода для разблокировки, а также использование биометрической проверки. — это первый шаг, который я предпринимаю для защиты и блокировки своего телефона Android.

Эксперты рекомендуют использовать сложный буквенно-цифровой пароль или шестизначный PIN-код, дополнять его биометрической проверкой, а еще – скрывать информацию об уведомлениях на экране блокировки.

Защита от кражи по максимуму

У смартфонов Android есть множество функций защиты, благодаря которым воры не смогут получить доступ к данным с украденного устройства.

Если у вас, например, телефон Pixel, то, чтобы активировать все функции защиты от кражи:

Перейдите в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Защита от кражи.

Включите переключатели для «Блокировки обнаружения кражи» и «Блокировки устройства в автономном режиме».

Функция Offline Device Lock гарантирует, что, если вор отключит доступ в интернет и устройство какое-то будет находиться в автономном режиме, оно автоматически заблокируется в целях безопасности.

Для этого в том же меню настроек нажмите и включите опцию «Удаленная блокировка».

Настройка Find Hub

Новые смартфоны на базе ОС Android, такие как Google Pixel 9 и OnePlus 13, можно отслеживать в автономном режиме. Они также помогают передавать информацию с других устройств Android и тегов вокруг них на серверы Google для более точного отслеживания местоположения.

Данные о местоположении зашифрованы, поэтому их не может увидеть никто, кроме самого хозяина телефона.

В настройках Find Hub по умолчанию приоритет отдается конфиденциальности и времени автономной работы, поэтому устройства обычно отправляют данные о местоположении в сеть только в зонах с интенсивным движением и большим количеством Android-устройств поблизости.

Для активации Find Hub:

Перейдите в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Поиск устройств > Find Hub > Найти ваши офлайн-устройства.

Выберите функцию «С сетью во всех областях».

«Личное пространство»

Такое пространство можно использовать для хранения конфиденциальных данных – например, банковских приложений. Таком образом они хранятся отдельно от основного массива приложений – а значит, и более защищены.

На телефоне Pixel личное пространство по умолчанию отображается в нижней части панели приложений. Чтобы его скрыть, перейдите в настройки личного пространства и там включите опцию «Скрыть личное пространство».

Блокировка SIM-карты

Эксперты советуют не полагаться полностью на eSIM и использовать для своего основного номера физическую карту nanoSIM.

Для нее надо активировать блокировку, и тогда, даже если телефон украдут, воры не смогут использовать эту SIM-карту на другом устройстве.

Ранее Фокус писал, что ваш смартфон может следить за вами с помощью очень простых функций, а вы об этом даже не догадаетесь.

Также стало известно, что хакеры могут взломать ваш компьютер даже без интернета. Например, злоумышленники могут применить ультразвук и гироскопы, или же диоды на сетевой карте.