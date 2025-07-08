Щоб телефон не вкрали: експерти розповіли, як самому убезпечити свій Android

Сучасні смартфони — це не тільки засіб зв'язку, а й сховище важливої інформації. Тут і цифрові ідентифікатори, і платіжні реквізити, і менеджери паролів. Усе це можна надійно убезпечити, щоб дані не потрапили до рук зловмисників.

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Від крадіжки або втрати смартфона не можна повністю застрахуватися, нагадує androidpolice.com. Але можна врахувати ці ризики і заблокувати свій телефон на випадок неприємностей.

Надійний пароль

Природно, що перший крок на шляху до безпеки — це встановлення сильного пароля або PIN-коду для розблокування, а також використання біометричної перевірки. — це перший крок, який я роблю для захисту і блокування свого телефону Android.

Експерти рекомендують використовувати складний буквено-цифровий пароль або шестизначний PIN-код, доповнювати його біометричною перевіркою, а ще — приховувати інформацію про повідомлення на екрані блокування.

Захист від крадіжки по максимуму

У смартфонів Android є безліч функцій захисту, завдяки яким злодії не зможуть отримати доступ до даних із вкраденого пристрою.

Якщо у вас, наприклад, телефон Pixel, то, щоб активувати всі функції захисту від крадіжки:

Перейдіть у Налаштування > Безпека та конфіденційність > Розблокування пристрою > Захист від крадіжки.

Увімкніть перемикачі для "Блокування виявлення крадіжки" і "Блокування пристрою в автономному режимі".

Функція Offline Device Lock гарантує, що, якщо злодій вимкне доступ до інтернету і пристрій якийсь час перебуватиме в автономному режимі, він автоматично заблокується з метою безпеки.

Для цього в тому ж меню налаштувань натисніть і ввімкніть опцію "Віддалене блокування".

Налаштування Find Hub

Нові смартфони на базі ОС Android, такі як Google Pixel 9 і OnePlus 13, можна відстежувати в автономному режимі. Вони також допомагають передавати інформацію з інших пристроїв Android і тегів навколо них на сервери Google для більш точного відстеження місця розташування.

Дані про місцезнаходження зашифровані, тому їх не може побачити ніхто, крім самого господаря телефону.

У налаштуваннях Find Hub за замовчуванням пріоритет віддається конфіденційності та часу автономної роботи, тому пристрої зазвичай надсилають дані про місце розташування в мережу тільки в зонах з інтенсивним рухом і великою кількістю Android-пристроїв поблизу.

Для активації Find Hub:

Перейдіть у Налаштування > Безпека та конфіденційність > Пошук пристроїв > Find Hub > Знайти ваші офлайн-пристрої.

Виберіть функцію "З мережею у всіх областях".

"Особистий простір"

Такий простір можна використовувати для зберігання конфіденційних даних — наприклад, банківських додатків. Таким чином вони зберігаються окремо від основного масиву застосунків — а отже, і більш захищені.

На телефоні Pixel особистий простір за замовчуванням відображається в нижній частині панелі додатків. Щоб його приховати, перейдіть у налаштування особистого простору і там увімкніть опцію "Приховати особистий простір".

Блокування SIM-карти

Експерти радять не покладатися повністю на eSIM і використовувати для свого основного номера фізичну карту nanoSIM.

Для неї треба активувати блокування, і тоді, навіть якщо телефон вкрадуть, злодії не зможуть використовувати цю SIM-картку на іншому пристрої.

Раніше Фокус писав, що ваш смартфон може стежити за вами за допомогою дуже простих функцій, а ви про це навіть не здогадаєтеся.

Також стало відомо, що хакери можуть зламати ваш комп'ютер навіть без інтернету. Наприклад, зловмисники можуть застосувати ультразвук і гіроскопи, або ж діоди на мережевій карті.