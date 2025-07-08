Щоб телефон не вкрали: експерти розповіли, як самому убезпечити свій Android
Сучасні смартфони — це не тільки засіб зв'язку, а й сховище важливої інформації. Тут і цифрові ідентифікатори, і платіжні реквізити, і менеджери паролів. Усе це можна надійно убезпечити, щоб дані не потрапили до рук зловмисників.
Від крадіжки або втрати смартфона не можна повністю застрахуватися, нагадує androidpolice.com. Але можна врахувати ці ризики і заблокувати свій телефон на випадок неприємностей.
Надійний пароль
Природно, що перший крок на шляху до безпеки — це встановлення сильного пароля або PIN-коду для розблокування, а також використання біометричної перевірки. — це перший крок, який я роблю для захисту і блокування свого телефону Android.
Експерти рекомендують використовувати складний буквено-цифровий пароль або шестизначний PIN-код, доповнювати його біометричною перевіркою, а ще — приховувати інформацію про повідомлення на екрані блокування.
Захист від крадіжки по максимуму
У смартфонів Android є безліч функцій захисту, завдяки яким злодії не зможуть отримати доступ до даних із вкраденого пристрою.
Якщо у вас, наприклад, телефон Pixel, то, щоб активувати всі функції захисту від крадіжки:
- Перейдіть у Налаштування > Безпека та конфіденційність > Розблокування пристрою > Захист від крадіжки.
- Увімкніть перемикачі для "Блокування виявлення крадіжки" і "Блокування пристрою в автономному режимі".
Функція Offline Device Lock гарантує, що, якщо злодій вимкне доступ до інтернету і пристрій якийсь час перебуватиме в автономному режимі, він автоматично заблокується з метою безпеки.
Для цього в тому ж меню налаштувань натисніть і ввімкніть опцію "Віддалене блокування".
Налаштування Find Hub
Нові смартфони на базі ОС Android, такі як Google Pixel 9 і OnePlus 13, можна відстежувати в автономному режимі. Вони також допомагають передавати інформацію з інших пристроїв Android і тегів навколо них на сервери Google для більш точного відстеження місця розташування.
Дані про місцезнаходження зашифровані, тому їх не може побачити ніхто, крім самого господаря телефону.
У налаштуваннях Find Hub за замовчуванням пріоритет віддається конфіденційності та часу автономної роботи, тому пристрої зазвичай надсилають дані про місце розташування в мережу тільки в зонах з інтенсивним рухом і великою кількістю Android-пристроїв поблизу.
Для активації Find Hub:
- Перейдіть у Налаштування > Безпека та конфіденційність > Пошук пристроїв > Find Hub > Знайти ваші офлайн-пристрої.
- Виберіть функцію "З мережею у всіх областях".
"Особистий простір"
Такий простір можна використовувати для зберігання конфіденційних даних — наприклад, банківських додатків. Таким чином вони зберігаються окремо від основного масиву застосунків — а отже, і більш захищені.
На телефоні Pixel особистий простір за замовчуванням відображається в нижній частині панелі додатків. Щоб його приховати, перейдіть у налаштування особистого простору і там увімкніть опцію "Приховати особистий простір".
Блокування SIM-карти
Експерти радять не покладатися повністю на eSIM і використовувати для свого основного номера фізичну карту nanoSIM.
Для неї треба активувати блокування, і тоді, навіть якщо телефон вкрадуть, злодії не зможуть використовувати цю SIM-картку на іншому пристрої.
Раніше Фокус писав, що ваш смартфон може стежити за вами за допомогою дуже простих функцій, а ви про це навіть не здогадаєтеся.
Також стало відомо, що хакери можуть зламати ваш комп'ютер навіть без інтернету. Наприклад, зловмисники можуть застосувати ультразвук і гіроскопи, або ж діоди на мережевій карті.