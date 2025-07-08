Ветряк-спираль на 6 кВт решит проблемы блэкаутов: он лучше, чем солнечные панели на крыше
Поскольку ось этой турбины вертикальна, ее работа не так сильно зависит от направления ветра, что уже является огромным преимуществом. Это делает ее идеальной для городских районов, ферм и даже небольших промышленных складов, где ветер имеет тенденцию постоянно менять направление и остается не так много места для установки лопастной конструкции.
Долгое время вертикально-осевые турбины (VAWT) оставались в стороне, т.к. считались менее эффективными, чем их горизонтально-осевые эквиваленты (HAWT). Но сейчас все меняется, поскольку новое поколение турбин, особенно двухлопастная винтовая модель, разработанная стартапом VAWT-X Energy в партнерстве с Университетом Флиндерса, преодолевает ограничения в виде высокого сопротивления, вызванного поворотом против ветра, и структурной нестабильности, пишет ecoticias.com.
Эта новая турбина меняет то, как мы воспринимаем энергию ветра. Ее можно устанавливать рядом с домами, заводами, предприятиями и общественными зонами, не мешая повседневной жизни (как солнечная панель, которая крепится непосредственно к фасадам или балконам). Преимущество заключается в двухлопастной спиральной конструкции, поскольку, помимо эффективности, она также требует меньшего обслуживания, что снижает затраты с течением времени.
Одним из самых интересных аспектов этой турбины является то, что ее можно устанавливать в местах, где традиционные турбины просто не будут работать — вблизи автомагистралей, железных дорог и даже на существующих сооружениях. По сути, там, где это было ранее невозможно. В прибрежных районах, где мало места и нестабильная почва, они хорошо работают на плавучих платформах. Поскольку они более устойчивы, они не так сильно страдают от качки.
Инженеры стремятся увеличить мощность спиралей-турбин до 80 кВт и даже 500 кВт, что позволит небольшим сообществам и даже целым муниципалитетам начать вырабатывать собственную чистую энергию, не завися от крупных дистрибьюторов.
Устройства от VAWT-X Energy мощностью 6 кВт уже достаточна для обеспечения значительной части потребности в энергии дома, фермы или даже небольшого предприятия. С развитием полевых испытаний и поддержкой правительства Австралии, возможно, этот тип турбины можно будет легко продавать и устанавливать в сообществах по всему миру. И стоит она дешевле, чем солнечные панели и их установка и обслуживание.
Ранее мы писали, что новые ветряки выдают 1200 МВт*ч и играют, как флейты. Инженер Азиз Халили спроектировал новую версию турбины под названием Seaflute. Этот проект сочетает инженерию с искусством — устройство имеет форму бокала для шампанского, — и использует эффект Бернулли (физический принцип, который позволяет самолетам взлетать).