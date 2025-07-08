Вітряк-спіраль на 6 кВт вирішить проблеми блекаутів: він кращий, ніж сонячні панелі на даху

Оскільки вісь цієї турбіни вертикальна, її робота не так сильно залежить від напрямку вітру, що вже є величезною перевагою. Це робить її ідеальною для міських районів, ферм і навіть невеликих промислових складів, де вітер має тенденцію постійно змінювати напрямок і залишається не так багато місця для встановлення лопатевої конструкції.

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Довгий час вертикально-осьові турбіни (VAWT) залишалися осторонь, оскільки вважалися менш ефективними, ніж їхні горизонтально-осьові еквіваленти (HAWT). Але зараз все змінюється, оскільки нове покоління турбін, особливо дволопатева гвинтова модель, розроблена стартапом VAWT-X Energy у партнерстві з Університетом Фліндерса, долає обмеження у вигляді високого опору, спричиненого поворотом проти вітру, і структурної нестабільності, пише ecoticias.com.

Ця нова турбіна змінює те, як ми сприймаємо енергію вітру. Її можна встановлювати поруч із будинками, заводами, підприємствами та громадськими зонами, не заважаючи повсякденному життю (як сонячна панель, що кріпиться безпосередньо до фасадів або балконів). Перевага полягає в дволопатевій спіральній конструкції, оскільки, крім ефективності, вона також вимагає меншого обслуговування, що знижує витрати з плином часу.

Одним із найцікавіших аспектів цієї турбіни є те, що її можна встановлювати в місцях, де традиційні турбіни просто не працюватимуть — поблизу автомагістралей, залізниць і навіть на наявних спорудах. По суті, там, де це було раніше неможливо. У прибережних районах, де мало місця і нестабільний ґрунт, вони добре працюють на плавучих платформах. Оскільки вони більш стійкі, вони не так сильно страждають від хитавиці.

Інженери прагнуть збільшити потужність спіралей-турбін до 80 кВт і навіть 500 кВт, що дасть змогу невеликим спільнотам і навіть цілим муніципалітетам почати виробляти власну чисту енергію, не залежачи від великих дистриб'юторів.

Пристрої від VAWT-X Energy потужністю 6 кВт вже достатня для забезпечення значної частини потреби в енергії будинку, ферми або навіть невеликого підприємства. З розвитком польових випробувань та підтримкою уряду Австралії, можливо, цей тип турбіни можна буде легко продавати та встановлювати у спільнотах по всьому світу. І коштує вона дешевше, ніж сонячні панелі та їхнє встановлення й обслуговування.

Раніше ми писали, що нові вітряки видають 1200 МВт*год і грають, як флейти. Інженер Азіз Халілі спроектував нову версію турбіни під назвою Seaflute. Цей проєкт поєднує інженерію з мистецтвом — пристрій має форму келиха для шампанського, — і використовує ефект Бернуллі (фізичний принцип, що дає змогу літакам злітати).