Секретные коды ChatGPT: как легко управлять ИИ, чтобы добиваться успеха

Простые команды заставляют ChatGPT выполнять определенные и полезные задачи, но мало кто о них знает.

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Чатботы становятся очень полезными, если правильно ими пользоваться, но инструкции и советы, как правило, длинные и сложные. В посте на популярном форуме Reddit пользователь Stuckingood перечислил четыре фразы, которые значительно упрощают дело, передает сайт Tom's Guide.

Объяснение для пятилетних

Популярный метод подсказок, благодаря ему ChatGPT максимально просто объясняет тему словами, которые поймет даже ребенок. Для этого перед запросом нужно вставить код

"ELI5". Сам чатбот дословно переводит это: "Объясни, как будто мне 5 лет".

Иногда тон ChatGPT может показаться высокомерным, но это отличный способ начать новую тему, а затем развивать ее дальше. Вместо "5" можно подставить любое число, например, если для "десятилетнего" ИИ предоставит немного больше объяснений и контекста по теме.

Обобщение тем

Способ позволяет быстро получить короткий обзор длинной статьи, договора или законопроекта, своеобразную "выжимку". Для этого загрузить в ChatGPT файл или вставить ссылку на документ, а затем ввести команду "TL:DR". Она расшифровывается как "Too long, didn’t read" — "Слишком длинно, не читал".

После этого ChatGPT составит краткое изложение темы, избавив от необходимости читать ее самостоятельно. Работая с такими запросами, стоит дважды проверить все ключевые детали. Хотя модель прошла долгий путь развития, она все еще может допускать ошибки.

Профессиональный жаргон

Обычно мы пытаемся сделать наши тексты максимально простыми для понимания. Но время от времени нужно добавить немного сложных фраз в презентации, письма, речи или отчеты, чтобы они звучали убедительнее.

Если вести команду "Jargonize:" ("Жаргонизируй") перед запросом, то ChatGPT добавит несколько отраслевых терминов. Немного отредактировать — и текст выглядит написанным человеком, идеально знающим тему.

Очеловечивание

В противоположность жаргонизации существует команда "Humanize:" ("Очеловечить"). Добавление ее перед запросом заставит ChatGPT слегка "оживить" текст, добавить эмоций и простых выражений. Это делает речь более естественной, а иногда обеспечивает более содержательные ответы, создавая ощущение переписки с реальным человеком, а не ИИ.

Можно попытаться скомбинировать или расширить запросы. Например, после фразы "Очеловечь, но сохраняй профессионализм" ChatGPT может добавить немного эмоций, но при этом все равно создать текст, подходящий для корпоративных задач.

Ранее писали, в каких случаях опасно использовать ChatGPT. В одних отраслях чатботы оказываются очень полезными, но в других могут нанести вред своими ошибками.

Сообщали также, что в Германии модель ИИ Centaur научили имитировать мышление людей с высокой точностью. Для этого ей предоставили данные о более чем десяти миллионах человеческих решений.