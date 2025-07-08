Секретні коди ChatGPT: як легко керувати ШІ, щоб досягати успіху

Прості команди змушують ChatGPT виконувати певні та корисні завдання, але мало хто про них знає.

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Чатботи стають дуже корисними, якщо правильно ними користуватися, але інструкції та поради, як правило, довгі та складні. У пості на популярному форумі Reddit користувач Stuckingood перерахував чотири фрази, які значно спрощують справу, передає сайт Tom's Guide.

Пояснення для п'ятирічних

Популярний метод підказок, завдяки йому ChatGPT максимально просто пояснює тему словами, які зрозуміє навіть дитина. Для цього перед запитом потрібно вставити код

"ELI5". Сам чатбот дослівно перекладає це: "Поясни, ніби мені 5 років".

Іноді тон ChatGPT може здатися зарозумілим, але це чудовий спосіб почати нову тему, а потім розвивати її далі. Замість "5" можна підставити будь-яке число, наприклад, якщо для "десятирічного" ШІ надасть трохи більше пояснень і контексту по темі.

Узагальнення тем

Спосіб дає змогу швидко отримати короткий огляд довгої статті, договору чи законопроєкту, своєрідну "вижимку". Для цього завантажити в ChatGPT файл або вставити посилання на документ, а потім ввести команду "TL:DR". Вона розшифровується як "Too long, didn't read" — "Занадто довго, не читав".

Після цього ChatGPT складе короткий виклад теми, позбавивши необхідності читати її самостійно. Працюючи з такими запитами, варто двічі перевірити всі ключові деталі. Хоча модель пройшла довгий шлях розвитку, вона все ще може припускатися помилок.

Професійний жаргон

Зазвичай ми намагаємося зробити наші тексти максимально простими для розуміння. Але час від часу потрібно додати трохи складних фраз до презентацій, листів, промов чи звітів, щоб вони звучали переконливіше.

Якщо вести команду "Jargonize:" ("Жаргонізуй") перед запитом, то ChatGPT додасть кілька галузевих термінів. Трохи відредагувати — і текст виглядає написаним людиною, яка ідеально знає тему.

Олюднення

На противагу жаргонізації існує команда "Humanize:" ("Олюднити"). Додавання її перед запитом змусить ChatGPT злегка "оживити" текст, додати емоцій і простих виразів. Це робить мову природнішою, а іноді забезпечує більш змістовні відповіді, створюючи відчуття листування з реальною людиною, а не ШІ.

Можна спробувати скомбінувати або розширити запити. Наприклад, після фрази "Олюднись, але зберігай професіоналізм" ChatGPT може додати трохи емоцій, але водночас усе одно створити текст, що підходить для корпоративних завдань.

Раніше писали, в яких випадках небезпечно використовувати ChatGPT. В одних галузях чатботи виявляються дуже корисними, але в інших можуть завдати шкоди своїми помилками.

Повідомляли також, що в Німеччині модель ШІ Centaur навчили імітувати мислення людей з високою точністю. Для цього їй надали дані про понад десять мільйонів людських рішень.