Обошли Samsung и Xiaomi: 3 смартфона с самыми лучшими аккумуляторами по результатам тестов

Аналитическая компания Dxomark протестировала ряд смартфонов и назвала те, батареи которых выдали наилучший показатель.

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Согласно результатам тестов, самые продуктивные аккумуляторы получили от производителей такие модели, как Honor Magic7 Lite, Motorola Edge 60 Pro и Oppo Find X7 Ultra.

Motorola Edge 60 Pro

Смартфоны Motorola Edge 60 Pro Фото: Motorola

Основные характеристики Motorola Edge 60 Pro:

Емкость аккумулятора: 6000 мАч

Зарядное устройство: 90 Вт (не входит в комплект)

Экран: 6,67-дюймовый, 1220 x 2712, 120 Гц, OLED

Чип: MediaTek Dimensity 8350 (4 нм)

ПЗУ/ОЗУ: 512 ГБ + 12 ГБ

Согласно тестам смартфон показал, что его батарея может держать заряд максимум 83 часа, т.е. почти 3,5 суток. Заряжается она с 0 до 80% быстро — за 32 минуты, а с 0 до 100% за 53 минуты.

Motorola Edge 60 Pro лидирует в рейтинге аккумуляторов. Смартфон подходит для различных случаев использования, особенно для просмотра потокового видео и игр, предлагая до 26 и 14 часов использования соответственно.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. пятиминутной подзарядки хватит на 8 ч 23 мин. использования.

Honor Magic7 Lite

Смартфон Honor Magic7 Lite Фото: gsmarena.com

Основные характеристики Honor Magic7 Lite:

Емкость аккумулятора: 6600 мАч

Зарядное устройство: 66 Вт (не входит в комплект)

Экран: 6,78 дюйма, 1224 x 2700, 120 Гц, OLED

Чип: Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 (SM6450) (4 нм)

ПЗУ/ОЗУ: 256 ГБ + 8 ГБ

Аккумулятор Honor Magic7 оснащен аккумулятором емкостью 6600 мАч. Он продемонстрировал впечатляющее время автономной работы — чуть более 3,5 дней при умеренном использовании.

При использовании автономность достигает 12 часов, в режиме ожидания смартфон продержится 89 часов без подзарядки. В большинстве тестовых случаев, особенно при потоковой передаче видео и играх, Honor Magic7 Lite продемонстрировал исключительную автономность, отметили тестировщики.

Благодаря зарядному устройству мощностью 66 Вт, Honor Magic7 Lite достиг 80% за 42 минуты и получил 7 часов автономной работы после 5-минутной подзарядки. Несмотря на впечатляющее время, эта модель все еще отстает от Oppo Find X7 Ultra, который достиг 80% за 20 минут на зарядном устройстве мощностью 100 Вт.

Oppo Find X7 Ultra

Смартфон Oppo Find X7 Ultra Фото: gsmarena.com

Основные характеристики Oppo Find X7 Ultra:

Емкость аккумулятора: 5910 мАч

Зарядное устройство: 80 Вт (в комплекте)

Экран: 6,78 дюйма, 1264 x 2780, 120 Гц, OLED

Чип: MediaTek Dimensity 9400 (3 нм)

ПЗУ/ОЗУ: 1 ТБ + 16 ГБ

Пользователи Oppo FindX8 Pro получат 3 дня автономной работы от одной зарядки при использовании в умеренных условиях (4 часа использования в день). Почти во всех сценариях время автономной работы смартфона превышало средний показатель, за исключением звонков по 3G и периодов простоя, когда в фоновом режиме работает только Wi-Fi. Но в типичных случаях использования мультимедиа, таких как потоковая передача видео в 4G или игры, телефон показал себя отлично.

Зарядка батареи устройства емкостью 5910 мАч была надежной благодаря быстрому устройству мощностью 80 Вт. Oppo Find X8 Pro достиг полной зарядки за 1 час, в то время как беспроводная зарядка заняла 1 час и 40 минут. Быстрая 5-минутная зарядка обеспечивала в среднем около 7 часов дополнительного времени работы батареи.

Во время зарядки Oppo Find X8 Pro продолжал потреблять высокую остаточную мощность в конце полной зарядки, в то время как телефон все еще был подключен к проводному зарядному устройству или беспроводной подставке. Тем не менее, эффективность смартфона была впечатляющей, с токами разряда ниже среднего при всех использованиях, что указывает на то, что он максимально использует свой аккумулятор.

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