Обійшли Samsung і Xiaomi: 3 смартфони з найкращими акумуляторами за результатами тестів

Аналітична компанія Dxomark протестувала низку смартфонів і назвала ті, батареї яких видали найкращий показник.

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Згідно з результатами тестів, найпродуктивніші акумулятори отримали від виробників такі моделі, як Honor Magic7 Lite, Motorola Edge 60 Pro і Oppo Find X7 Ultra.

Motorola Edge 60 Pro

Смартфони Motorola Edge 60 Pro Фото: Motorola

Основні характеристики Motorola Edge 60 Pro:

Ємність акумулятора: 6000 мАг

Зарядний пристрій: 90 Вт (не входить до комплекту)

Екран: 6,67-дюймовий, 1220 x 2712, 120 Гц, OLED

Чип: MediaTek Dimensity 8350 (4 нм)

ПЗУ/ОЗУ: 512 ГБ + 12 ГБ

Згідно з тестами смартфон показав, що його батарея може тримати заряд максимум 83 години, тобто майже 3,5 доби. Заряджається вона з 0 до 80% швидко — за 32 хвилини, а з 0 до 100% за 53 хвилини.

Motorola Edge 60 Pro лідирує в рейтингу акумуляторів. Смартфон підходить для різних випадків використання, особливо для перегляду потокового відео та ігор, пропонуючи до 26 та 14 годин використання відповідно.

Акумулятор підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. п'ятихвилинної підзарядки вистачить на 8 год 23 хв. використання.

Honor Magic7 Lite

Смартфон Honor Magic7 Lite Фото: gsmarena.com

Основні характеристики Honor Magic7 Lite:

Ємність акумулятора: 6600 мАг

Зарядний пристрій: 66 Вт (не входить до комплекту)

Екран: 6,78 дюйма, 1224 x 2700, 120 Гц, OLED

Чип: Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 (SM6450) (4 нм)

ПЗУ/ОЗУ: 256 ГБ + 8 ГБ

Акумулятор Honor Magic7 оснащений акумулятором ємністю 6600 мАг. Він продемонстрував вражаючий час автономної роботи — трохи більше 3,5 днів при помірному використанні.

Під час використання автономність сягає 12 годин, у режимі очікування смартфон протримається 89 годин без підзарядки. У більшості тестових випадків, особливо при потоковому передаванні відео та іграх, Honor Magic7 Lite продемонстрував виняткову автономність, зазначили тестувальники.

Завдяки зарядному пристрою потужністю 66 Вт, Honor Magic7 Lite досяг 80% за 42 хвилини та отримав 7 годин автономної роботи після 5-хвилинної підзарядки. Незважаючи на вражаючий час, ця модель все ще відстає від Oppo Find X7 Ultra, який досяг 80% за 20 хвилин на зарядному пристрої потужністю 100 Вт.

Oppo Find X7 Ultra

Смартфон Oppo Find X7 Ultra Фото: gsmarena.com

Основні характеристики Oppo Find X7 Ultra:

Ємність акумулятора: 5910 мАг

Зарядний пристрій: 80 Вт (у комплекті)

Екран: 6,78 дюйма, 1264 x 2780, 120 Гц, OLED

Чип: MediaTek Dimensity 9400 (3 нм)

ПЗУ/ОЗУ: 1 ТБ + 16 ГБ

Користувачі Oppo FindX8 Pro отримають 3 дні автономної роботи від однієї зарядки за використання в помірних умовах (4 години використання на день). Майже у всіх сценаріях час автономної роботи смартфона перевищував середній показник, за винятком дзвінків по 3G і періодів простою, коли у фоновому режимі працює тільки Wi-Fi. Але в типових випадках використання мультимедіа, таких як потокова передача відео в 4G або ігри, телефон показав себе відмінно.

Зарядка батареї пристрою ємністю 5910 мАг була надійною завдяки швидкому пристрою потужністю 80 Вт. Oppo Find X8 Pro досяг повного заряджання за 1 годину, тоді як бездротове заряджання зайняло 1 годину і 40 хвилин. Швидка 5-хвилинна зарядка забезпечувала в середньому близько 7 годин додаткового часу роботи батареї.

Під час заряджання Oppo Find X8 Pro продовжував споживати високу залишкову потужність наприкінці повного заряджання, в той час як телефон все ще був підключений до дротового зарядного пристрою або бездротової підставки. Проте, ефективність смартфона була вражаючою, зі струмами розряду нижче середнього при всіх використаннях, що вказує на те, що він максимально використовує свій акумулятор.

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