Зарядка, камера, дизайн: чим Samsung Galaxy 26 Ultra може бути кращим за iPhone 17 Pro Max

Samsung має випустити на початку 2026 року новий флагманський смартфон Galaxy 26 Ultra, і вже стали відомі перші особливості.

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Витік інформації вказує на поліпшення зарядки і незначне оновлення камери. Про це пише видання Notebook Check, посилаючись на китайського інформатора з ніком Ice Universe, слова якого раніше неодноразово підтверджувалися.

Galaxy 26 Ultra може отримати ще більш швидку зарядку порівняно з Galaxy S25 Ultra, очікується потужність у 65 Вт. З іншого боку, Samsung не планує збільшувати ємність акумулятора, зберігши її на рівні 5000 мАг.

Є також інформація, що Samsung встановить на новий флагман камеру на базі основного датчика з тими самими 200 МП, який супроводжується 5-кратним телеоб'єктивом з датчиком 50 МП і 3-кратним телеоб'єктивом. Останній може бути оновлений з 10 мегапікселів до як мінімум 12 мегапікселів.

Ice Universe підкреслює, що дані про камери перевірені на 90%. Нещодавно інший менш відомий інсайдер із ніком PhoneArt наголосив, що оновлення 3-кратного телеоб'єктива ще не завершено.

PhoneArt в одному з постів у соцмережі X також повідомляє про товщину корпусу Samsung Galaxy S26 Ultra і порівняння його з майбутнім Apple iPhone 17 Pro Max. Судячи з його слів, дизайн майбутнього флагмана Samsung відрізнятиметься від Apple, особливо з точки зору товщини і ваги.

З чуток, товщина iPhone 17 Pro Max становить 0,345 дюйма, Samsung може прагнути до товщини менше 0,315 дюйма. Очікується, що вага телефону також значно зменшиться.

Інформацію від цих та інших інсайдерів слід сприймати з обережністю, оскільки Galaxy S26 Ultra ще перебуває в розробці, і поточні характеристики навряд чи будуть остаточними. Більш надійні витоки можуть з'явитися пізніше у 2025 році.

Раніше писали, що поліпшення батареї Galaxy S26 може стати провалом Samsung. Південнокорейський гігант почав співпрацювати з ITM Semiconductor у розробці нових схем для акумуляторів, які мають збільшити термін служби і зменшити розміри. Однак це навряд чи вплине на ємність, але ж саме на неї насамперед звертають увагу покупці.

Повідомляли також, чим ще може здивувати Samsung Galaxy S26 Ultra. Як припускають експерти, розробники планують прибрати S Pen і додати магнітні задні панелі Qi2 для бездротової зарядки.