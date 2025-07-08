Зарядка, камера, дизайн: чем Samsung Galaxy 26 Ultra может быть лучше iPhone 17 Pro Max

Samsung должна выпустить в начале 2026 года новый флагманский смартфон Galaxy 26 Ultra, и уже стали известны первые особенности.

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Утечка информации указывают на улучшение зарядки и незначительное обновление камеры. Об этом пишет издание Notebook Check, ссылаясь на китайского информатора с ником Ice Universe, слова которого ранее неоднократно подтверждались.

Galaxy 26 Ultra может получить еще более быструю зарядку по сравнению с Galaxy S25 Ultra, ожидается мощность в 65 Вт. С другой стороны, Samsung не планирует увеличивать емкость аккумулятора, сохранив ее на уровне 5000 мАч.

Есть также информация, что Samsung установит на новый флагман камеру на базе основного датчика с все теми же 200 МП, который сопровождается 5-кратным телеобъективом с датчиком 50 МП и 3-кратным телеобъективом. Последний может быть обновлен с 10 мегапикселей до как минимум 12 мегапикселей.

Ice Universe подчеркивает, что данные о камерах проверены на 90%. Недавно другой менее известный инсайдер с ником PhoneArt подчеркнул, что обновление 3-кратного телеобъектива еще не завершено.

PhoneArt в одном из постов в соцсети X также сообщает о толщине корпуса Samsung Galaxy S26 Ultra и сравнение его с предстоящим Apple iPhone 17 Pro Max. Судя по его словам, дизайн будущего флагмана Samsung будет отличаться от Apple, особенно с точки зрения толщины и веса.

По слухам, толщина iPhone 17 Pro Max составляет 0,345 дюйма, Samsung может стремиться к толщине менее 0,315 дюйма. Ожидается, что вес телефона также значительно уменьшится.

Информацию от этих и других инсайдеров следует воспринимать с осторожностью, поскольку Galaxy S26 Ultra еще находится в разработке, и текущие характеристики вряд ли будут окончательными. Более надежные утечки могут появиться позже в 2025 году.

Ранее писали, что улучшение батареи Galaxy S26 может стать провалом Samsung. Южнокорейский гигант начал сотрудничать с ITM Semiconductor в разработке новых схем для аккумуляторов, которые должны увеличить срок службы и уменьшить размеры. Однако это вряд ли повлияет на емкость, а ведь именно на нее в первую очередь обращают внимание покупатели.

Сообщали также, чем еще может удивить Samsung Galaxy S26 Ultra. Как предполагают эксперты, разработчики планируют убрать S Pen и добавить магнитные задние панели Qi2 для беспроводной зарядки.