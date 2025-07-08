Конкуренты обгоняют: почему улучшение батареи Galaxy S26 может стать провалом Samsung

Компания Samsung может объединиться с ITM Semiconductor, чтобы улучшить аккумуляторы для смартфонов Galaxy S26, однако не увеличит емкость.

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В итоге производитель может заметно отстать от конкурентов, таких как Xiaomi или OnePlus. Такими выводами аналитик Себастьян Пьер поделился в статье для издания Phone Arena.

По данным The Elec, Samsung поручила ITM Semiconductor разработать схемы защиты аккумуляторов, изготовленные с использованием эпоксидного формовочного соединения, также известного как технология EMC. Они должны будут регулировать поток заряда, чтобы защитить Galaxy S26 от перегрузки или слишком быстрой разрядки.

Технология добавляет защитный слой, чтобы блокировать влагу, уменьшать помехи от других частей внутри телефона и помогать сохранять батарею холодной — все это имеет ключевое значение для предотвращения износа батареи. Улучшенные схемы также становятся меньше, что может освободить место внутри телефона для батареи больших размеров.

Однако в отчете ничего не упоминается о том, что Galaxy S26 получит большую емкость батареи в дополнение к технологии EMC. Себастьян Пьер предполагает, что вместо Samsung захочет сделать телефоны еще тоньше, сохранив показатели Galaxy S25 в 3900 мАч или Samsung Galaxy S25 Ultra в 5000 мАч. Это могут представить как крупный технологический прорыв.

"Я не знаю, понимает ли Samsung, но люди не так уж и сходят с ума по сверхтонким телефонам. Или, по крайней мере, они не так уж и сходят с ума по S25 Edge в частности. Посмотрим, как покажет себя iPhone 17 Air", — прокомментировал аналитик.

Cмартфоны Samsung Galaxy S25 Ultra уже достаточно тонкие Фото: Phone Arena

Он добавил, что Samsung следует не зацикливаться на меньших размерах, использовать более крупную батарею вместе с технологией ЕМС. Если последняя окажется достаточно эффективной, то южнокорейский гигант может превзойти многих конкурентов. Вероятно, больше людей предпочтут купить смартфон стандартного размера с большим временем работы, а не тонкий с посредственной батареей.

Кроме того, Samsung стоит как можно скорее перейти на кремниево-углеродные аккумуляторы, способные удерживать больше заряда при тех же размерах, что и литий-ионные. Они обеспечивают больший запас электроэнергии, не делая устройства толще или тяжелее.

Технология уже хорошо зарекомендовала себя с OnePlus 13 (6000 мАч) и других смартфонах, предлагая более высокие показатели мАч при сохранении тонкого, компактного дизайна. Поскольку технологии аккумуляторов продолжают совершенствоваться, ожидается, что емкость устройств увеличится еще больше: первые слухи предполагают, что еще не анонсированный OnePlus 15 может быть оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч.

Ранее смартфон OnePlus 13 сравнили с Samsung Galaxy S25 Ultra. Он продемонстрировал схожую производительность, но при этом оказался гораздо дешевле.

Также OnePlus 13 признали смартфоном с лучшим временем работы от батареи по итогам тестов. В этом плане Galaxy S25 Ultra разочаровал экспертов, хотя и вошел в десятку лучших.