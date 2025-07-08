Конкуренти обганяють: чому поліпшення батареї Galaxy S26 може стати провалом Samsung

Компанія Samsung може об'єднатися з ITM Semiconductor, щоб поліпшити акумулятори для смартфонів Galaxy S26, однак не збільшить ємність.

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У підсумку виробник може помітно відстати від конкурентів, таких як Xiaomi або OnePlus. Такими висновками аналітик Себастьян П'єр поділився в статті для видання Phone Arena.

За даними The Elec, Samsung доручила ITM Semiconductor розробити схеми захисту акумуляторів, виготовлені з використанням епоксидного формувального з'єднання, також відомого як технологія EMC. Вони повинні будуть регулювати потік заряду, щоб захистити Galaxy S26 від перевантаження або занадто швидкої розрядки.

Технологія додає захисний шар, щоб блокувати вологу, зменшувати перешкоди від інших частин усередині телефону та допомагати зберігати батарею холодною — усе це має ключове значення для запобігання зносу батареї. Покращені схеми також стають меншими, що може звільнити місце всередині телефону для батареї більших розмірів.

Однак у звіті нічого не згадується про те, що Galaxy S26 отримає більшу ємність батареї на додаток до технології EMC. Себастьян П'єр припускає, що натомість Samsung захоче зробити телефони ще тоншими, зберігши показники Galaxy S25 у 3900 мАг або Samsung Galaxy S25 Ultra у 5000 мАг. Це можуть представити як великий технологічний прорив.

"Я не знаю, чи розуміє Samsung, але люди не так вже й божеволіють від надтонких телефонів. Або, принаймні, вони не так вже й божеволіють від S25 Edge зокрема. Подивимося, як покаже себе iPhone 17 Air", — прокоментував аналітик.

Смартфони Samsung Galaxy S25 Ultra вже досить тонкі Фото: Phone Arena

Він додав, що Samsung слід не зациклюватися на менших розмірах, а використовувати більшу батарею разом із технологією ЕМС. Якщо остання виявиться досить ефективною, то південнокорейський гігант може перевершити багатьох конкурентів. Ймовірно, більше людей вважатимуть за краще купити смартфон стандартного розміру з великим часом роботи, а не тонкий з посередньою батареєю.

Крім того, Samsung варто якомога швидше перейти на кремнієво-вуглецеві акумулятори, здатні утримувати більше заряду за тих самих розмірів, що й літій-іонні. Вони забезпечують більший запас електроенергії, не роблячи пристрої товщими або важчими.

Технологія вже добре зарекомендувала себе з OnePlus 13 (6000 мАг) та інших смартфонах, пропонуючи більш високі показники мАг при збереженні тонкого, компактного дизайну. Оскільки технології акумуляторів продовжують удосконалюватися, очікується, що ємність пристроїв збільшиться ще більше: перші чутки припускають, що ще не анонсований OnePlus 15 може бути оснащений акумулятором ємністю 7000 мАг.

Раніше смартфон OnePlus 13 порівняли з Samsung Galaxy S25 Ultra. Він продемонстрував схожу продуктивність, але при цьому виявився набагато дешевшим.

Також OnePlus 13 визнали смартфоном з найкращим часом роботи від батареї за підсумками тестів. У цьому плані Galaxy S25 Ultra розчарував експертів, хоча й увійшов до десятки найкращих.