Тесты не лгут: эксперты назвали 3 смартфона с самыми лучшими селфи-камерами (фото)

Аналитическая компания Dxomark протестировала несколько смартфонов и выделила те, фронтальные камеры которых выдали наилучший результат после съемок фото и видео.

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По результатам тестов, самые лучшие селфи-камеры имеют такие телефоны, как iPhone 16 Pro Max, Honor Magic6 Pro, Google Pixel 8 Pro, пишет Dxomark.

iPhone 16 Pro Max

Смартфон iPhone 16 Pro Max Фото: Tom's Guide

Основные характеристики фронтальной камеры:

12-мегапиксельная матрица

Диафрагма объектива f/1.9

Автофокус

Видео 4K с частотой 24/25/30/60 кадров/с, 1080p с частотой 25/30/60/120 кадров/с

iPhone 16 Pro Max показал выдающиеся результаты в тестах селфи DXOMARK, заняв первое место в рейтинге, несмотря на аппаратную часть фронтальной камеры, очень похожую на прошлогоднюю модель. Улучшения были в основном заметны в плане текстуры и шума.

В тестах файлы изображений Apple HEIC со встроенными данными HDR выглядели потрясающе при просмотре на HDR-дисплее. Фото и видео были впечатляющими как в приложении "Фото" в macOS Sonoma на дисплее XDR, так и в приложении "Фото" на дисплее iPhone 15 Pro Max, с более яркой и реалистичной цветопередачей. Однако пользователи дисплеев, устройств или приложений, не поддерживающих формат HDR от Apple, будут видеть только изображения в формате JPG без эффекта HDR.

Новая модель особенно хорошо проявила себя в плане экспозиции, охватывая широкий динамический диапазон, обеспечивая отличную экспозицию объекта и высокий уровень контрастности при просмотре изображений на HDR-дисплеях. Общие результаты экспозиции даже немного улучшились по сравнению с 15 Pro Max. Цветопередача была на уровне лучших в своем классе, хотя Google Pixel 9 Pro XL обеспечил лучший баланс белого и оттенки кожи в некоторых уличных сценах.

Уровень детализации снимков был практически аналогичен прошлогоднему устройству: хорошая детализация лиц на всех расстояниях съемки благодаря отличной автофокусировке фронтальной камеры. Более низкий уровень шума стал значительным улучшением по сравнению с 15 Pro Max, но небольшой шум на заднем плане изображения все же остался заметным. Эффект боке, обеспечивающий сильное размытие при имитации широкой диафрагмы, стал еще одной изюминкой режима фотосъемки фронтальной камеры iPhone 16 Pro Max.

Honor Magic6 Pro

Смартфон Honor Magic6 Pro Фото: numedia.fr

Основные характеристики фронтальной камеры:

Матрица 50 Мп

Объектив с диафрагмой f/2.0

Автофокус

Видео 4K с частотой 30 кадров/с, 1080p с частотой 30/60 кадров/с

Honor Magic6 Pro продемонстрировал впечатляющие результаты в тесте селфи-камеры DXOMARK, получив наивысший общий балл. В то время как Magic5 Pro довольствовался 12-мегапиксельным сенсором и объективом с диафрагмой f/2.4, новое устройство оснащено 50-мегапиксельной камерой с более широкой диафрагмой f/2, что обеспечивает значительно более высокую светосилу. Кроме того, новый чипсет Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивает высокую производительность обработки изображений, а добавление системы автофокусировки позволяет точно фокусироваться на объекте съемки на любом расстоянии.

Сравнивая два устройства, видно, что iPhone обеспечивает лучшую контрастность и более яркие цвета. Однако снимки, сделанные на iPhone, также содержат значительное количество шума. Honor Magic6 Pro, напротив, особенно хорошо справляется с шумом, демонстрируя впечатляющий компромисс между сохранением текстуры и шумоподавлением. Обратите внимание, что Magic6 Pro тестировался в формате SDR как для фото, так и для видео, поскольку формат HDR недоступен при съемке фронтальной камерой. iPhone 16 Pro Max тестировался в режиме HDR.

По сравнению с предшественником Honor Magic5 Pro, Magic6 Pro обеспечивал лучшую контрастность лиц, особенно в сложных сценах с контровым светом. Тем не менее, в этом отношении он все еще не дотягивал до уровня Apple iPhone 16 Pro Max. Камера также обладала широким динамическим диапазоном.

Magic6 Pro в целом делал снимки с нейтральным балансом белого, но в некоторых сценах могли быть заметны небольшие цветовые искажения. Тона кожи и цветопередача в целом были приятными, но в некоторых сценах цвета выглядели слегка ненасыщенными.

Google Pixel 8 Pro

Смартфоны Google Pixel 8 Pro Фото: androidpolice.com

Основные характеристики фронтальной камеры:

10,5-мегапиксельная матрица

Диафрагма объектива f/2.2

Пикселы 1,22 мкм

Автофокус

Видео 4K с частотой 24/30/60 кадров/с

Google Pixel 8 Pro продемонстрировал отличные результаты в тестах селфи-камеры, став лучшим Android-устройством на сегодняшний день. Смартфон использует ту же аппаратную начинку фронтальной камеры, что и Pixel 7, но с добавлением автофокуса. В целом, камера продемонстрировала значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями как в режиме фото, так и в режиме видеосъемки. В тестах телефон хорошо проявил себя в плане цветопередачи. Автофокус помог значительно улучшить текстуру, особенно при съемке крупным планом, что также привело к лучшему соотношению текстур и шума.

В режиме видеосъемки Pixel 8 Pro немного уступил лидеру в своем классе Apple iPhone 16 Pro Max благодаря точной экспозиции, приятным цветам и хорошей детализации. Стабилизация видео была плавной при панорамировании, что обеспечило в целом достойное качество видеосъемки. Обратите внимание, что Google Pixel 8 Pro тестировался в режиме SDR для селфи, поскольку он обеспечивал лучшие результаты, чем режим HDR, особенно в плане цветопередачи.

В режиме фотосъемки Google Pixel 8 Pro удалось сохранить приятную и естественную цветопередачу и широкий динамический диапазон, которые тестировщики уже видели у предшественника Pixel 7 Pro. Кроме того, были внесены существенные улучшения, в частности, в работу автофокуса и баланс текстур и шума.

Pixel 8 Pro в целом обеспечивал точную целевую экспозицию в сочетании с очень широким динамическим диапазоном. Однако камера имела тенденцию к небольшой недодержке, чтобы защитить светлые области кадра.

Цветопередача Pixel 8 Pro была сопоставима с предыдущей моделью, в основном обеспечивая естественный баланс белого. Кроме того, технология RealTone от Google превзошла многие аналогичные функции конкурентов, обеспечив выдающуюся точность цветопередачи оттенков кожи.

В то время как предшественник Pixel 7 Pro использовал объектив с фиксированным фокусом, Pixel 8 Pro теперь оснащен системой автофокусировки во фронтальной камере. В тестах это помогло значительно улучшить уровень детализации объектов, особенно при съемке с близкого и дальнего расстояния.

В последней модели Pixel Pro заметно улучшилось соотношение шума и текстуры, что привело к улучшению общей детализации при различных условиях освещения и повышению детализации объектов. Благодаря новой системе автофокусировки Pixel способен улавливать хорошую детализацию на очень коротких (30 см) и длинных (120 см и более) расстояниях до объекта, обеспечивая более стабильный уровень детализации на разных расстояниях, чем предыдущие модели.

По сравнению с предыдущими моделями, уровень шума на изображении в целом был достаточно хорошо контролируемым (поведение очень близко к Pixel 7 Pro и выше, чем у iPhone 15 Pro Max в этой области), что способствовало значительному улучшению соотношения текстуры и шума.

Ранее мы писали, что аналитическая компания Dxomark протестировала ряд смартфонов и назвала те, батареи которых выдали наилучший показатель. Согласно результатам тестов, самые продуктивные аккумуляторы получили от производителей такие модели, как Honor Magic7 Lite, Motorola Edge 60 Pro и Oppo Find X7 Ultra.