Тести не брешуть: експерти назвали 3 смартфони з найкращими селфі-камерами (фото)

Аналітична компанія Dxomark протестувала кілька смартфонів і виділила ті, фронтальні камери яких видали найкращий результат після зйомок фото і відео.

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За результатами тестів, найкращі селфі-камери мають такі телефони, як iPhone 16 Pro Max, Honor Magic6 Pro, Google Pixel 8 Pro, пише Dxomark.

iPhone 16 Pro Max

Смартфон iPhone 16 Pro Max Фото: Tom's Guide

Основні характеристики фронтальної камери:

12-мегапіксельна матриця

Діафрагма об'єктива f/1.9

Автофокус

Відео 4K з частотою 24/25/30/60 кадрів/с, 1080p з частотою 25/30/60/120 кадрів/с

iPhone 16 Pro Max показав видатні результати в тестах селфі DXOMARK, посівши перше місце в рейтингу, незважаючи на апаратну частину фронтальної камери, дуже схожу на торішню модель. Покращення були в основному помітні в плані текстури і шуму.

У тестах файли зображень Apple HEIC із вбудованими даними HDR мали приголомшливий вигляд під час перегляду на HDR-дисплеї. Фото і відео були вражаючими як у застосунку "Фото" в macOS Sonoma на дисплеї XDR, так і в застосунку "Фото" на дисплеї iPhone 15 Pro Max, з яскравішим і реалістичнішим кольоропередаванням. Однак користувачі дисплеїв, пристроїв або застосунків, що не підтримують формат HDR від Apple, будуть бачити тільки зображення у форматі JPG без ефекту HDR.

Нова модель особливо добре проявила себе в плані експозиції, охоплюючи широкий динамічний діапазон, забезпечуючи чудову експозицію об'єкта та високий рівень контрастності під час перегляду зображень на HDR-дисплеях. Загальні результати експозиції навіть трохи покращилися порівняно з 15 Pro Max. Передача кольору була на рівні найкращих у своєму класі, хоча Google Pixel 9 Pro XL забезпечив кращий баланс білого і відтінки шкіри в деяких вуличних сценах.

Рівень деталізації знімків був практично аналогічний торішньому пристрою: хороша деталізація облич на всіх відстанях зйомки завдяки відмінному автофокусуванню фронтальної камери. Більш низький рівень шуму став значним поліпшенням порівняно з 15 Pro Max, але невеликий шум на задньому плані зображення все ж залишився помітним. Ефект боке, що забезпечує сильне розмиття при імітації широкої діафрагми, став ще однією родзинкою режиму фотозйомки фронтальної камери iPhone 16 Pro Max.

Honor Magic6 Pro

Смартфон Honor Magic6 Pro Фото: numedia.fr

Основні характеристики фронтальної камери:

Матриця 50 Мп

Об'єктив з діафрагмою f/2.0

Автофокус

Відео 4K з частотою 30 кадрів/с, 1080p з частотою 30/60 кадрів/с

Honor Magic6 Pro продемонстрував вражаючі результати в тесті селфі-камери DXOMARK, отримавши найвищий загальний бал. У той час як Magic5 Pro задовольнявся 12-мегапіксельним сенсором і об'єктивом з діафрагмою f/2.4, новий пристрій оснащений 50-мегапіксельною камерою з більш широкою діафрагмою f/2, що забезпечує значно вищу світлосилу. Крім того, новий чипсет Snapdragon 8 Gen 3 забезпечує високу продуктивність обробки зображень, а додавання системи автофокусування дає змогу точно фокусуватися на об'єкті зйомки на будь-якій відстані.

Порівнюючи два пристрої, видно, що iPhone забезпечує кращу контрастність і яскравіші кольори. Однак знімки, зроблені на iPhone, також містять значну кількість шуму. Honor Magic6 Pro, навпаки, особливо добре справляється з шумом, демонструючи вражаючий компроміс між збереженням текстури та шумопоглинанням. Зверніть увагу, що Magic6 Pro тестувався у форматі SDR як для фото, так і для відео, оскільки формат HDR недоступний при зйомці фронтальною камерою. iPhone 16 Pro Max тестувався в режимі HDR.

Порівняно з попередником Honor Magic5 Pro, Magic6 Pro забезпечував кращу контрастність облич, особливо в складних сценах з контровим світлом. Проте, в цьому відношенні він все ще не дотягував до рівня Apple iPhone 16 Pro Max. Камера також мала широкий динамічний діапазон.

Magic6 Pro загалом робив знімки з нейтральним балансом білого, але в деяких сценах могли бути помітні невеликі колірні спотворення. Тони шкіри і передача кольору загалом були приємними, але в деяких сценах кольори виглядали злегка ненасиченими.

Google Pixel 8 Pro

Смартфони Google Pixel 8 Pro Фото: androidpolice.com

Основні характеристики фронтальної камери:

10,5-мегапіксельна матриця

Діафрагма об'єктива f/2.2

Пікселі 1,22 мкм

Автофокус

Відео 4K з частотою 24/30/60 кадрів/с

Google Pixel 8 Pro продемонстрував чудові результати в тестах селфі-камери, ставши найкращим Android-пристроєм на сьогоднішній день. Смартфон використовує ту саму апаратну начинку фронтальної камери, що й Pixel 7, але з додаванням автофокусу. Загалом, камера продемонструвала значні поліпшення порівняно з попередніми моделями як у режимі фото, так і в режимі відеозйомки. У тестах телефон добре проявив себе в плані передачі кольору. Автофокус допоміг значно поліпшити текстуру, особливо під час зйомки крупним планом, що також призвело до кращого співвідношення текстур і шуму.

У режимі відеозйомки Pixel 8 Pro трохи поступився лідеру у своєму класі Apple iPhone 16 Pro Max завдяки точній експозиції, приємним кольорам і хорошій деталізації. Стабілізація відео була плавною при панорамуванні, що забезпечило загалом гідну якість відеозйомки. Зверніть увагу, що Google Pixel 8 Pro тестувався в режимі SDR для селфі, оскільки він забезпечував кращі результати, ніж режим HDR, особливо в плані передачі кольору.

У режимі фотозйомки Google Pixel 8 Pro вдалося зберегти приємне і природне перенесення кольорів і широкий динамічний діапазон, які тестувальники вже бачили у попередника Pixel 7 Pro. Крім того, було внесено суттєві поліпшення, зокрема, в роботу автофокусу і баланс текстур і шуму.

Pixel 8 Pro загалом забезпечував точну цільову експозицію в поєднанні з дуже широким динамічним діапазоном. Однак камера мала тенденцію до невеликої недотримки, щоб захистити світлі ділянки кадру.

Передача кольору Pixel 8 Pro була порівнянна з попередньою моделлю, в основному забезпечуючи природний баланс білого. Крім того, технологія RealTone від Google перевершила багато аналогічних функцій конкурентів, забезпечивши видатну точність передачі кольору відтінків шкіри.

У той час як попередник Pixel 7 Pro використовував об'єктив із фіксованим фокусом, Pixel 8 Pro тепер оснащений системою автофокусування у фронтальній камері. У тестах це допомогло значно поліпшити рівень деталізації об'єктів, особливо під час зйомки з близької та далекої відстані.

В останній моделі Pixel Pro помітно покращилося співвідношення шуму і текстури, що призвело до поліпшення загальної деталізації за різних умов освітлення і підвищення деталізації об'єктів. Завдяки новій системі автофокусування Pixel здатний вловлювати хорошу деталізацію на дуже коротких (30 см) і довгих (120 см і більше) відстанях до об'єкта, забезпечуючи більш стабільний рівень деталізації на різних відстанях, ніж попередні моделі.

Порівняно з попередніми моделями, рівень шуму на зображенні загалом був доволі добре контрольованим (поведінка дуже близька до Pixel 7 Pro і вища, ніж в iPhone 15 Pro Max у цій царині), що сприяло значному поліпшенню співвідношення текстури та шуму.

Раніше ми писали, що аналітична компанія Dxomark протестувала низку смартфонів і назвала ті, батареї яких видали найкращий показник. Згідно з результатами тестів, найпродуктивніші акумулятори отримали від виробників такі моделі, як Honor Magic7 Lite, Motorola Edge 60 Pro і Oppo Find X7 Ultra.