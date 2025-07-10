Телевизор размером с банку: JMGO выпустила миниатюрный проектор PicoPlay (фото)

Производитель JMGO из Китая выпустил очень компактные проекторы PicoPlay и PicoPlay Plus, предназначенные в первую очередь для вечеринок.

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По размеру новые устройства напоминают небольшую Blutooth-колонку или банку пива. Издание New Atlas поделилось обзором стандартной модели PicoPlay за 449 долларов. Версия Plus имеет другой цвет корпуса и большую яркость.

Проектор PicoPlay имеет светодиодный источник света с яркостью всего 400 люмен ISO и разрешением 1080p. Самого лучшего изображения можно добиться лишь в затененной комнате, но обозревателю удалось добиться приемлемого качества на максимальной яркости в темном углу при дневном свете — картинка оказалась не такой размытой, как ожидалось. Но стоит добавить немного света, и она портится, поэтому на улице PicoPlay можно использовать лишь после захода солнца.

JMGO заявляет, что проектор обладает равномерностью яркости 85%, охватывает 124% цветового охвата Rec.709, поддерживает HDR10 и обеспечивает контрастность 400:1. В характеристиках также указано, что он может воспроизводить изображения с диагональю до 180 дюймов (485 см), но чем ближе устройство к стене, тем четче и ярче изображение.

Портативный проектор JMGO PicoPlay имеет пульт для управления Фото: JMGO

Поэтому для комфортного просмотра в затемненном помещении автор рекомендует придерживаться диагонали около 50-60 дюймов (125-150 см). Учитывая проекционное соотношение 1,2:1 проектор нужно отодвинуть примерно на 55-65 дюймов (135-155 см) от экрана.

Настроить проектор можно с помощью пульта дистанционного управления или смартфона, отсканировав QR-код. На корпусе проектора расположены сенсорные кнопки рядом с небольшим набором портов и кнопка действия рядом с выключателем питания. С их помощью можно управлять воспроизведением и переключаться между опциями, не доставая пульт, что удобно, если он где-то потеряется.

PicoPlay оснащен беспроводным подключением Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Как и большинство смарт-проекторов, новинку JMGO можно настроить для просмотра базовых телепередач, но при этом оно имеет встроенный Google TV для запуска Netflix, YouTube, Prime Video или других популярных стриминговых приложений. Для каждого из трех упомянутых есть отдельные ярлыки на пульте ДУ Bluetooth. При желании, можно установить другие приложения из магазина Google.

Интерфейс GTV обеспечивает более плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, чем платформа Android TV, на которой он создан. Он обеспечивает бесшовную интеграцию с Play Store, централизованный поиск, выдающий результаты из множества приложений, поддерживает дублирование экрана и голосовой поиск, а также предлагает пользователям множество возможностей для тонкой настройки.

Проектор JMGO PicoPlay можно установить на подставку Фото: JMGO

Проектор получил встроенную звуковую систему с одним довольно громким динамиком мощностью 8 Вт. Он может воспроизводить звуковое сопровождение воспроизводимого изображения или использоваться как Bluetooth-колонка. Разъема для наушников нет, что может стать недостатком.

Вокруг решетки динамика в верхней части расположено многоцветное световое кольцо. В настройках его можно включить, включить или перевести в режим Bluetooth-колонки. По умолчанию отображается микс цветов, но можно выбрать отдельные цвета, а также динамический режим, в котором колонка может "танцевать" под музыку или пульсировать,

Для тех, кто предпочитает кабельное подключение, предусмотрен порт HDMI 2.1 с возвратом звука для интеграции с внешними аудиосистемами и порт USB 2.0. Устройство также оснащено портом питания USB-C. У PicoPlay нет встроенного аккумулятора, поэтому его стоит считать портативным лишь при наличии рядом розетки. Однако проектор можно дополнительно оснастить подставкой-аккумулятором, которая, как сообщает производитель, обеспечит около 4,5 часа работы в экономичном режиме.

PicoPlay выглядит весьма привлекательно: его диаметр составляет 85 мм (3,35 дюйма), длина — 166 мм (6,5 дюйма), а вес — 740 г (26 унций). Судя по всему, при установке на опциональную подставку для внешнего аккумулятора этот показатель увеличится до чуть более килограмма.

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