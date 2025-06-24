Проекторы теперь могут заменить 4К-телевизоры: эксперты подсказали, какой выбрать (видео)

Xgimi Horizon S Max обладает важными преимуществами перед другими проекторами, которые не могут обеспечить такое же впечатление, что и телевизор.

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Модель достаточно яркая и удобная, чтобы заменить традиционную панель в гостиной или спальне. Издание ZDNET поделилось своими выводами после тестирования.

Одной из главных проблем проекторов, которые мешают им заменить телевизоры, является низкая яркость. При хорошем освещении солнцем или мощными лампами изображение на экране можно вовсе не увидеть.

Новый Xgimi Horizon S Max с двойным источником излучения обладает яркостью 3100 люмен. Это на заметно лучше, чем 2300 люмен у модели Horizon Ultra. По мнению обозревателей, Horizon S Max светит ярче JMGO N1 Ultra и на одном уровне с более дорогим N1S Ultimate. Впрочем, днем окна лучше закрывать шторами.

Размер экрана Horizon S Max может быть увеличен до 200 дюймов с проекционным отношением 1,2:1. Коррекция трапецеидальных искажений быстрее и надежнее, чем у предшественника. Он также быстрее настраивает изображение на любой поверхности и автофокус. Изображение в разрешении 4К получается достаточно ярким и красочным даже на стене благодаря новой функции, которая регулирует цветовой баланс изображения в зависимости от цвета поверхности.

Как и Horizon Ultra, Horizon S Max поддерживает MEMC, Dolby Vision и игровой режим для снижения задержки. Просматривать контент Dolby Vision при разном освещении приятно, впечатление усиливается великолепной настройкой двух 12-ваттных динамиков, которые звучат громче, чем ожидалось — они отлично работают в небольшой комнате без колонок или саунбара. С другой стороны, если понадобится подключить внешний динамик для улучшения звука в большом помещении, делать это придется через HDMI из-за отсутствия 3,5-мм аудиопорта.

Новый проектор Xgimi имеет вращающуюся подставку, что очень упрощает установку. Она позволяет легко регулировать положение экрана как по вертикали (135 градусов), так и по горизонтали (360 градусов). Кроме того, система крепления прочная и остается под выбранным углом, если не подключать тяжелый кабель HDMI, который тянет ее вниз.

Проектор Xgimi сохранил сдвижную крышку спереди, как у прошлой модели. Она не только стильно выглядит, но и защищает объектив от пыли. На задней панели вы найдете два порта USB 2.0 и порт HDMI (eARC). Ситуация с портами ухудшилась по сравнению с Horizon Ultra, у которого был еще один порт HDMI, 3,5-мм аудиоразъем и порт Ethernet.

Horizon S Max имеет 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которая работает на четырех ядрах Cortex A55. Есть встроенная поддержка Chromecast, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5 для беспроводного подключения. Для дистанционного управления предусмотрен удобный пульт, навигация довольно плавная благодаря операционной системе Android TV 11, но иногда возникает задержка ввода.

По мнению ZDNET, Xgimi Horizon S Max стоимостью $1899обеспечивает лучшее качество изображения, чем его конкуренты. Он соперничает с JMGO N1S Ultimate за $2500+ и лучше, чем JMGO N1 Ultra с аналогичной ценой.

Ранее писали о лучших лазерных проекторах 2025 года. В рейтинге оказались проекторы Anker Nebula Mars 3 Air, Epson Home Cinema 5050UB, Vankyo Leisure L570, BenQ HT2060, JMGO N1S Pro 4K.

До этого эксперты назвали самую большую ошибку при использовании проекторов. Изображение сильно ухудшается, если выводится не на экран.