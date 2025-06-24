Проектори тепер можуть замінити 4К-телевізори: експерти підказали, який вибрати (відео)

Xgimi Horizon S Max володіє важливими перевагами перед іншими проекторами, які не можуть забезпечити таке ж враження, що і телевізор.

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Модель досить яскрава і зручна, щоб замінити традиційну панель у вітальні або спальні. Видання ZDNET поділилося своїми висновками після тестування.

Однією з головних проблем проекторів, які заважають їм замінити телевізори, є низька яскравість. При хорошому освітленні сонцем або потужними лампами зображення на екрані можна зовсім не побачити.

Новий Xgimi Horizon S Max з подвійним джерелом випромінювання має яскравість 3100 люмен. Це на помітно краще, ніж 2300 люмен у моделі Horizon Ultra. На думку оглядачів, Horizon S Max світить яскравіше за JMGO N1 Ultra і на одному рівні з дорожчим N1S Ultimate. Втім, вдень вікна краще закривати шторами.

Розмір екрана Horizon S Max може бути збільшений до 200 дюймів з проекційним відношенням 1,2:1. Корекція трапецеїдальних спотворень швидша і надійніша, ніж у попередника. Він також швидше налаштовує зображення на будь-якій поверхні та автофокус. Зображення з роздільною здатністю 4К виходить досить яскравим і барвистим навіть на стіні завдяки новій функції, яка регулює колірний баланс зображення залежно від кольору поверхні.

Як і Horizon Ultra, Horizon S Max підтримує MEMC, Dolby Vision та ігровий режим для зниження затримки. Переглядати контент Dolby Vision за різного освітлення приємно, враження посилюється чудовим налаштуванням двох 12-ватних динаміків, які звучать гучніше, ніж очікувалося, — вони чудово працюють у невеликій кімнаті без колонок або саунбара. З іншого боку, якщо знадобиться під'єднати зовнішній динамік для поліпшення звуку у великому приміщенні, робити це доведеться через HDMI через відсутність 3,5-мм аудіопорту.

Новий проектор Xgimi має підставку, що обертається, що дуже спрощує встановлення. Вона дає змогу легко регулювати положення екрана як по вертикалі (135 градусів), так і по горизонталі (360 градусів). Крім того, система кріплення міцна і залишається під обраним кутом, якщо не під'єднувати важкий кабель HDMI, який тягне її вниз.

Проектор Xgimi зберіг зсувну кришку спереду, як у минулої моделі. Вона не тільки має стильний вигляд, а й захищає об'єктив від пилу. На задній панелі ви знайдете два порти USB 2.0 і порт HDMI (eARC). Ситуація з портами погіршилася порівняно з Horizon Ultra, у якого був ще один порт HDMI, 3,5-мм аудіороз'єм і порт Ethernet.

Horizon S Max має 2 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті, яка працює на чотирьох ядрах Cortex A55. Є вбудована підтримка Chromecast, Bluetooth 5.1 і Wi-Fi 5 для бездротового підключення. Для дистанційного керування передбачений зручний пульт, навігація доволі плавна завдяки операційній системі Android TV 11, але іноді виникає затримка введення.

На думку ZDNET, Xgimi Horizon S Max вартістю $1899 забезпечує кращу якість зображення, ніж його конкуренти. Він змагається з JMGO N1S Ultimate за $2500+ і кращий, ніж JMGO N1 Ultra з аналогічною ціною.

Раніше писали про найкращі лазерні проєктори 2025 року. У рейтингу опинилися проектори Anker Nebula Mars 3 Air, Epson Home Cinema 5050UB, Vankyo Leisure L570, BenQ HT2060, JMGO N1S Pro 4K.

До цього експерти назвали найбільшу помилку під час використання проекторів. Зображення сильно погіршується, якщо виводиться не на екран.