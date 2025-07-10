Телевізор розміром із банку: JMGO випустила мініатюрний проектор PicoPlay (фото)

Виробник JMGO з Китаю випустив дуже компактні проектори PicoPlay і PicoPlay Plus, призначені насамперед для вечірок.

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За розміром нові пристрої нагадують невелику Blutooth-колонку або банку пива. Видання New Atlas поділилося оглядом стандартної моделі PicoPlay за 449 доларів. Версія Plus має інший колір корпусу та більшу яскравість.

Проектор PicoPlay має світлодіодне джерело світла з яскравістю всього 400 люмен ISO і роздільною здатністю 1080p. Найкращого зображення можна домогтися лише в затіненій кімнаті, але оглядачеві вдалося домогтися прийнятної якості на максимальній яскравості в темному кутку при денному світлі — картинка виявилася не такою розмитою, як очікувалося. Але варто додати трохи світла, і вона псується, тому на вулиці PicoPlay можна використовувати лише після заходу сонця.

JMGO заявляє, що проектор має рівномірність яскравості 85%, охоплює 124% колірного охоплення Rec.709, підтримує HDR10 і забезпечує контрастність 400:1. У характеристиках також зазначено, що він може відтворювати зображення з діагоналлю до 180 дюймів (485 см), але що ближче пристрій до стіни, то чіткіше і яскравіше зображення.

Портативний проектор JMGO PicoPlay має пульт для управління Фото: JMGO

Тому для комфортного перегляду в затемненому приміщенні автор рекомендує дотримуватися діагоналі близько 50-60 дюймів (125-150 см). З огляду на проекційне співвідношення 1,2:1 проектор потрібно відсунути приблизно на 55-65 дюймів (135-155 см) від екрана.

Налаштувати проєктор можна за допомогою пульта дистанційного керування або смартфона, відсканувавши QR-код. На корпусі проєктора розташовані сенсорні кнопки поруч із невеликим набором портів і кнопка дії поруч із вимикачем живлення. З їхньою допомогою можна керувати відтворенням і перемикатися між опціями, не дістаючи пульт, що зручно, якщо він десь загубиться.

PicoPlay оснащений бездротовим підключенням Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0. Як і більшість смарт-проекторів, новинку JMGO можна налаштувати для перегляду базових телепередач, але при цьому вона має вбудований Google TV для запуску Netflix, YouTube, Prime Video або інших популярних стрімінгових додатків. Для кожного з трьох згаданих є окремі ярлики на пульті ДУ Bluetooth. За бажання, можна встановити інші додатки з магазину Google.

Інтерфейс GTV забезпечує більш плавний та інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс, ніж платформа Android TV, на якій він створений. Він забезпечує безшовну інтеграцію з Play Store, централізований пошук, що видає результати з безлічі додатків, підтримує дублювання екрана і голосовий пошук, а також пропонує користувачам безліч можливостей для тонкого налаштування.

Проектор JMGO PicoPlay можна встановити на підставку Фото: JMGO

Проектор отримав вбудовану звукову систему з одним доволі гучним динаміком потужністю 8 Вт. Він може відтворювати звуковий супровід відтвореного зображення або використовуватися як Bluetooth-колонка. Роз'єму для навушників немає, що може стати недоліком.

Навколо решітки динаміка у верхній частині розташоване багатобарвне світлове кільце. У налаштуваннях його можна ввімкнути, увімкнути або перевести в режим Bluetooth-колонки. За замовчуванням відображається мікс кольорів, але можна вибрати окремі кольори, а також динамічний режим, в якому колонка може "танцювати" під музику або пульсувати,

Для тих, хто віддає перевагу кабельному під'єднанню, передбачено порт HDMI 2.1 з поверненням звуку для інтеграції із зовнішніми аудіосистемами і порт USB 2.0. Пристрій також оснащений портом живлення USB-C. У PicoPlay немає вбудованого акумулятора, тому його варто вважати портативним лише за наявності поруч розетки. Однак проектор можна додатково оснастити підставкою-акумулятором, яка, як повідомляє виробник, забезпечить близько 4,5 години роботи в економічному режимі.

PicoPlay має вельми привабливий вигляд: його діаметр становить 85 мм (3,35 дюйма), довжина — 166 мм (6,5 дюйма), а вага — 740 г (26 унцій). Судячи з усього, при встановленні на опціональну підставку для зовнішнього акумулятора цей показник збільшиться до трохи більше кілограма.

Раніше писали, чому проектор Xgimi Horizon S Max може замінити телевізор. Він має низку корисних переваг, таких як висока яскравість, великий розмір зображення і гучні динаміки.