Доказано учеными: простой трюк увеличивает время работы смартфона от батареи на 47%

Несколько дополнительных часов работы без подзарядки смартфонам обеспечит "темный режим", доступный сегодня абсолютно всем.

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Несколько лет назад "темный режим" или "темная тема" были экспериментом, спрятанным в настройках разработчика, теперь же его легко включить в Android, iOS, Windows, macOS, Linux. Портал Make use of подсказал, почему его нужно включать.

Apple внедрила эту функцию в iOS еще в 2019 году, и теперь она есть даже в банковских приложениях. Причина такой популярности в том, что темный режим приятнее для глаз (особенно в темноте) и снижает вероятность головных болей, поскольку глаза воспринимают меньше синего света.

Большинство телефонов сейчас оснащены AMOLED-дисплеями. В отличие от жидкокристаллических, где черные пиксели просто кажутся темными, на AMOLED-дисплеях они полностью отключаются, что обеспечивает более глубокий цвет. Так как светодиоды не горят, то и не расходуют электроэнергию из аккумулятора, что заметно увеличивает время автономной работы.

Темный режим можно включить в настройках смартфона Android Фото: makeuseof.com

На улице в ясные дни нужно увеличивать яркость экрана, что быстро расходует заряд батареи. Но при использовании темного режима расход будет не таким ощутимым, и не придется идти к розетке с зарядным устройством уже к вечеру.

Это не теория, а научно доказанный факт. В 2021 году ученые из Университета Пердью провели комплексное исследование, посвященное темному режиму и энергопотреблению. Они создали покадровый профилировщик энергопотребления OLED-дисплеев и протестировали его на четырех Android-смартфонах: Google Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 и Moto Z3.

При использовании темного режима энергопотребление OLED-дисплея может снизиться на 47%, как в случае Pixel 5, при максимальной яркости по сравнению с полностью белыми экранами. Даже при половинной яркости, оптимальной для большинства пользователей, энергопотребление OLED-дисплея в среднем снижается на 27%. Проще говоря: чем темнее экран, тем меньше он потребляет энергии. Предполагается, что с более современными моделями результат будет еще лучше.

На Android можно еще больше повысить эффективность темного режима, выбрав темы типа "чисто черная", в которых используется абсолютно черный (#000000) цвет вместо темно-серого цвета. Поскольку OLED-пиксели не излучают свет при отображении такого цвета, то отключаются целые области экрана и экономится много энергии.

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