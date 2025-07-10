Доведено вченими: простий трюк збільшує час роботи смартфона від батареї на 47%

Кілька додаткових годин роботи без підзарядки смартфонам забезпечить "темний режим", доступний сьогодні абсолютно всім.

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Кілька років тому "темний режим" або "темна тема" були експериментом, захованим у налаштуваннях розробника, тепер же його легко ввімкнути в Android, iOS, Windows, macOS, Linux. Портал Make use of підказав, чому його потрібно вмикати.

Apple впровадила цю функцію в iOS ще 2019 року, і тепер вона є навіть у банківських додатках. Причина такої популярності в тому, що темний режим приємніший для очей (особливо в темряві) і знижує ймовірність головного болю, оскільки очі сприймають менше синього світла.

Більшість телефонів зараз оснащені AMOLED-дисплеями. На відміну від рідкокристалічних, де чорні пікселі просто здаються темними, на AMOLED-дисплеях вони повністю відключаються, що забезпечує більш глибокий колір. Оскільки світлодіоди не горять, то й не витрачають електроенергію з акумулятора, що помітно збільшує час автономної роботи.

Темний режим можна ввімкнути в налаштуваннях смартфона Android Фото: makeuseof.com

На вулиці в ясні дні потрібно збільшувати яскравість екрана, що швидко витрачає заряд батареї. Але при використанні темного режиму витрата буде не такою відчутною, і не доведеться йти до розетки із зарядним пристроєм вже до вечора.

Це не теорія, а науково доведений факт. У 2021 році вчені з Університету Пердью провели комплексне дослідження, присвячене темному режиму та енергоспоживанню. Вони створили покадровий профілювальник енергоспоживання OLED-дисплеїв і протестували його на чотирьох Android-смартфонах: Google Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 і Moto Z3.

При використанні темного режиму енергоспоживання OLED-дисплея може знизитися на 47%, як у випадку Pixel 5, при максимальній яскравості порівняно з повністю білими екранами. Навіть за половинної яскравості, оптимальної для більшості користувачів, енергоспоживання OLED-дисплея в середньому знижується на 27%. Простіше кажучи: чим темніший екран, тим менше він споживає енергії. Передбачається, що з більш сучасними моделями результат буде ще кращим.

На Android можна ще більше підвищити ефективність темного режиму, вибравши теми типу "суто чорна", в яких використовується абсолютно чорний (#000000) колір замість темно-сірого кольору. Оскільки OLED-пікселі не випромінюють світло під час відображення такого кольору, то вимикаються цілі області екрана та економиться багато енергії.

Раніше писали, які ще налаштування можна змінити, щоб продовжити роботу смартфона без зарядки. Багато функцій витрачають енергію, коли зовсім не потрібні.

Повідомляли також, як заощадити заряд акумулятора на iPhone. У цьому допоможе адаптивний режим живлення в iOS 26.