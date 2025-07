Будь-яка батарея смартфона протримається довше, якщо змінити ці налаштування: радять експерти

Оновлення One UI 7, яке нещодавно вийшло, принесло багато плюсів, але водночас стало просто "з'їдати" батареї смартфонів. Деякі користувачі скаржилися, що телефон із 40-50% не витримує навіть однієї ночі. Як виявилося, вся справа в деяких налаштуваннях — причому це працює і для Samsung, і для пристроїв Pixel.

Related video

Експерти знайшли кілька універсальних налаштувань, які допоможуть продовжити термін служби батареї, пише androidpolice.com. Причому деякі з цих налаштувань можуть виявитися досить несподіваними: наприклад, використання функції Always On Display. Формально вона навпаки витрачає заряд батареї — але така витрата зовсім незначна, якщо у вас новий телефон. А якщо вимкнути цю опцію, то вам доведеться частіше відкривати екран блокування, щоб перевірити вхідні сповіщення і час, і в такий спосіб акумулятор розряджатиметься швидше, ніж за швидкого перегляду Always On Display.

Увімкніть "сплячі" додатки

Буває так, що ви завантажили додаток, протестували його, а потім забули видалити, і він продовжує проявляти активність, розряджаючи батарею. Якщо ви переводите такі додатки в режим "сну", то вони стають неактивними, і потім їх можна видалити, знайшовши список "сплячих".

Якщо є додаток, який ви не хочете "присипляти", його можна додати до списку додатків Never Auto-Sleeping. Увімкнути або вимкнути опцію можна, відвідавши сторінку налаштувань батареї і перейшовши в розділ "Ліміти фонового використання".

Вимкніть мобільні дані

Річ у тім, що мобільні дані використовують стільникові мережі для встановлення з'єднання. Ці мережі вимагають більше енергії, ніж Wi-Fi для передачі даних. Крім того, використання 5G також може позначитися на акумуляторі через більш високе енергоспоживання (використовує вищий діапазон частот) і підвищене використання даних.

Іншим фактором, пов'язаним із мобільними даними, є те, що ви часто міняєте вишки під час пересування, а це вимагає зворотного зв'язку для відновлення з'єднання — і теж позначається на батареї. Краще відключати свої мобільні дані, коли вони не потрібні, а потім вмикати їх знову.

Вимкніть "зворотний зв'язок"

Сюди відносяться "Звуки і вібрації" з параметрами "Рингтон", "Звук сповіщення", "Системний звук", "Вібрація виклику" та іншими. Ці функції доволі кумедні — але для батареї вони не корисні, адже такий "зворотний зв'язок" потребує енергії для генерації вібрації разом з іншими тактильними відчуттями.

Саме по собі споживання енергії в цьому випадку не таке вже й велике, але воно накопичується, якщо ви часто використовуєте свій телефон.

Тож вимкнена вібрація клавіатури може продовжити термін служби батареї — нехай навіть на півгодини або на годину.

Обмежте повідомлення

Один з авторів видання розповідає, що видалив Discord, оскільки йому стало складно справлятися з великою кількістю push-повідомлень. До того ж, виявилося, що ці повідомлення помітно "садять" батарею.

За прикладом Discord можна видалити й інші додатки, або ж сильно обмежити push-повідомлення, які вони надсилають.

Використовуйте нічний режим

Це чудовий спосіб зменшити яскравість екрана, обмеживши водночас і фонову активність додатків. А ще нічний режим допоможе зменшити відволікаючі фактори — і просто краще висипатися.

Раніше стало відомо, що після виходу оновлення деякі смартфони Samsung доведеться викинути. Це пов'язано з тим, що їхній життєвий цикл закінчується. Наприклад, що стосується оновлення Android 16, то лише кілька пристроїв Samsung оновлюються до фірмової оболонки One UI 8.

Також Фокус писав про топ-5 найбільш бюджетних телефонів за ціною від 2500 грн. Зокрема, у списку супердоступних опинилися смартфони від Xiaomi, Motorola і ZTE.