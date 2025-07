Любая батарея смартфона продержится дольше, если изменить эти настройки: советуют эксперты

Недавно вышедшее обновление One UI 7 принесло много плюсов, но в то же время стало просто «съедать» батареи смартфонов. Некоторые пользователи жаловались, что телефон с 40-50% не выдерживает даже одной ночи. Как оказалось, все дело в некоторых настройках – причем это работает и для Samsung, и для устройств Pixel.

Эксперты нашли несколько универсальных настроек, которые помогут продлить срок службы батареи, пишет androidpolice.com. Причем некоторые из этих настроек могут оказаться довольно неожиданными: например, использование функции Always On Display. Формально она наоборот расходует заряд батареи – но такой расход совсем незначителен, если у вас новый телефон. А если отключить эту опцию, то вам придется чаще открывать экран блокировки, чтобы проверить входящие уведомления и время, и таким образом аккумулятор будет разряжаться быстрее, чем при быстром просмотре Always On Display.

Включите «спящие» приложения

Бывает так, что вы скачали приложение, протестировали его, а потом забыли удалить, и оно продолжает проявлять активность, разряжая батарею. Если вы переводите такие приложения в режим «сна», то они становятся неактивными, и потом их можно удалить, найдя список «спящих».

Если есть приложение, которое вы не хотите «усыплять», его можно добавить в список приложений Never Auto-Sleeping. Включить или выключить опцию можно, посетив страницу настроек батареи и перейдя в раздел «Лимиты фонового использования».

Отключите мобильные данные

Дело в том, что мобильные данные используют сотовые сети для установления соединения. Эти сети требуют больше энергии, чем Wi-Fi для передачи данных. Кроме того, использование 5G также может сказаться на аккумуляторе из-за более высокого энергопотребления (использует более высокий диапазон частот) и повышенного использования данных.

Другим фактором, связанным с мобильными данными, является то, что вы часто меняете вышки во время передвижения, а это требует обратной связи для восстановления соединения — и тоже сказывается на батарее. Лучше отключать свои мобильные данные, когда они не нужны, а затем включать их снова.

Выключите «обратную связь»

Сюда относятся «Звуки и вибрации» с параметрами «Рингтон», «Звук уведомления», «Системный звук», «Вибрация вызова» и прочими. Эти функции довольно забавные – но для батареи они не полезны, ведь такая «обратная связь» требует энергии для генерации вибрации вместе с другими тактильными ощущениями.

Само по себе потребление энергии в этом случае не такое уж большое, но оно накапливается, если вы часто используете свой телефон.

Так что отключенная вибрация клавиатуры может продлить срок службы батареи – пусть даже на полчаса или на час.

Ограничьте уведомления

Один из авторов издания рассказывает, что удалил Discord, так как ему стало сложно управляться с большим количеством push-уведомлений. К тому же, оказалось, что эти уведомления заметно «сажают» батарею.

По примеру Discord можно удалить и другие приложения, или же сильно ограничить отправляемые ими push-уведомления.

Используйте ночной режим

Это отличный способ уменьшить яркость экрана, ограничив при этом и фоновую активность приложений. А еще ночной режим поможет уменьшить отвлекающие факторы – и просто лучше высыпаться.

