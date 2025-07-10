Как выбрать идеальный телевизор в 2025 году и не переплатить: подсказки экспертов

Непросто купить телевизор, который будет приятно смотреть, по рациональной цене. Несколько советов и рекомендаций помогут это сделать.

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В магазинах или на сайтах легко запутаться в характеристиках и маркетинговых терминах вроде HDR или QLED. Издание Wired опубликовало подробное руководство по выбору телевизора в 2025 году.

Как выбрать размер телевизора

Не всегда нужно гнаться за самым большим размером. Цены на более крупные модели продолжают падать, но все может быстро измениться. Кроме того, перед покупкой нужно убедиться, что в комнате достаточно места для монтажа и комфортного просмотра. Распространенные проблемы дешевых телевизоров, такие как аберрации экрана, неточная цветопередача и посредственная обработка изображения, гораздо заметнее на большом экране, поэтому следует сбалансировать размер и требования к производительности, если бюджет ограничен.

Эксперты выделяют четыре класса телевизоров по размеру:

Менее 55 дюймов. Можно использовать вместо мониторов для ПК, но считаются нестандартными. Сложно найти новую модель с хорошими характеристиками.

55 дюймов. Наименьший стандартный размер для современных телевизоров. Считается идеальным для небольшой или средней комнаты в доме или квартире, где можно смотреть фильмы близко от экрана. Часто поставляются с ножками по краям экрана, поэтому нужно подготовить подставку или же место на стене.

65 дюймов. Долгое время размер был стандартным для больших гостиных или конференц-залов, но со временем стал доступнее. Нужно убедиться, что хватит пространства для установки и просмотра.

75 дюймов и больше. Подходят лишь для очень просторных помещений и состоятельных людей, установить их в одиночку почти невозможно. Цены на такие большие телевизоры иногда превышают 2000 долларов, а более дешевые модели могут разочаровать качеством из-за ограничений по обработке изображения и подсветке панели.

Какое разрешение телевизора выбрать

Разрешение означает количество пикселей на экране. Современные телевизоры выпускаются с разрешением 1080p "Full HD" (1920 x 1080 пикселей), 4K Ultra HD или "UHD" (3840 x 2160 пикселей) и 8K "8K UHD" (7680 x 4320 пикселей).

Телевизоры с разрешением ниже или выше 4K UHD встречаются относительно редко, но по разным причинам: экраны Full HD сейчас устарели и используются только в самых маленьких и недорогих моделях. С другой стороны, разрешение 8K доступно в основном на дорогих телевизорах с большим экраном, а видео в таком разрешении почти никто не снимает. В итоге большую часть контента придется масштабировать, и не каждая система делает это идеально.

У 4K-телевизоров примерно в четыре раза больше пикселей, чем у экранов 1080p, а у 8K-телевизоров — примерно в четыре раза больше, чем у моделей 4K, или в 16 раз больше, чем у 1080p. Теоретически это означает гораздо более четкое изображение, чем у 4K-телевизоров, но в реальности это не всегда так. Поскольку пиксели в 4K-телевизорах стандартных размеров (55–65 дюймов) и так расположены очень плотно, вы можете не заметить разницу между 4K- и 8K-телевизорами, если только не смотрите с близкого расстояния или на очень большом экране (75 дюймов и больше).

Какую подсветку выбрать

Во всех телевизорах, за исключением OLED и некоторых специализированных моделей Micro LED, используется комбинированная светодиодная подсветка, проходящая через многослойную подложку. Существуют слои, формирующие цвет и изображение, а также слой, подсвечивающий изображение, чтобы мы могли его увидеть. Управление осуществляется внутренней системой обработки сигнала телевизора. Эти системы подсветки существенно влияют на качество изображения на экране телевизора, в частности на цветопередачу и контрастность (разница и четкости между темными и светлыми объектами).

Подсветка по краям экрана (edge-lit)

Обычно используется в бюджетных телевизорах или телевизорах, которым требуется быть тоньше, чем их аналоги с прямой подсветкой и локальным затемнением. Она предусматривает серию ламп по периметру экрана, подсвечивающим его. Обычно экран освещается неравномерно и просачивается сквозь него в темных комнатах, где расположены светильники, что может отвлекать.

Прямая подсветка

Светодиоды в этом случае расположены за дисплеем, и обычно ярче, чем у аналогов с боковой подсветкой. Без локального затемнения телевизоры с прямой подсветкой также будут выглядеть странно в темных помещениях, демонстрируя цветовые пятна, через которые виден свет.

Локальное затемнение — технология, которая все чаще появляется даже на бюджетных телевизорах таких брендов, как TCL и Hisense. Несколько светодиодов на задней панели телевизора могут координировать свою работу, подсвечивая или затемняя небольшие участки экрана по мере необходимости. Это обеспечивает лучшую контрастность и меньшую засветку ярких изображений на темном фоне.

Mini-LED

Технология подсветки с тысячами очень маленьких светодиодов, которые точнее передают изображение и создают лучшую контрастность с меньшим количеством "ореолов" вокруг объектов на темном фоне. Это позволяет им более эффективно конкурировать с экранами с самоизлучающим эффектом, такими как OLED.

OLED

Использует "органические светодиодные" — отдельные пиксели, которые сами излучают свет, обеспечивая идеальный контраст и глубокий черный цвет благодаря тому, что полностью отключаются в нужных местах. Недостатком этих дисплеев долгое время была низкая яркость. Новые модели, такие как LG G5, стали ярче в два или даже три раза по сравнению со старыми, выпущенными два года назад и раньше. В экстремальных условиях пиксели могут выгорать, из-за чего на экране постоянно видны следы статичных изображений. Сегодня это не такая большая проблема, как раньше.

Micro LED

Новая технология излучения, разработанная для конкуренции с OLED. Она использует крошечные светодиоды, которые, как и OLED-дисплеи, сами себя подсвечивают. Это позволяет им обеспечивать уровень черного и контрастность, сравнимые с OLED, но с более высокой яркостью. В настоящее время эти телевизоры очень большие и дорогие из-за особенностей производственного процесса, хотя в будущем могут стать доступнее.

RGB LED

Еще одна новая технология отображения, использующая трехцветные светодиоды: красный, зеленый и синий, которые являются источником света для стека панелей. Такой подход обеспечивает очень высокую яркость, меньшую размытость и более чистые и точные цвета. Эти телевизоры все еще находятся на начальной стадии развития, но первые прототипы уже представлены.

QLED

Технология отображения, использующая квантовые точки — крошечные наночастицы, которые светятся при прохождении через них света. Внутри телевизора они создают более насыщенные и яркие цвета, сохраняя точность даже при высоких уровнях яркости.

HDR

Технология расширенного динамического диапазона (HDR) теперь входит в стандартную комплектацию всех телевизоров, которые стоит купить. Она позволяет увидеть более широкий диапазон ярких участков, контрастность и еще более реалистичные цвета в поддерживаемых фильмах и телепередачах.

Телевизор Samsung OLED S95D Фото: Скриншот

Игровые функции

Если телевизор будет использоваться для видеоигр, то следует обратить внимание на два фактора: частоту обновления и задержку ввода. Часто эти характеристики можно найти в описании продукта или на самой коробке. Большинство базовых телевизоров имеют частоту обновления 60 Гц, что означает, что дисплей может изначально достигать 60 кадров в секунду (fps) или 60 изображений на экране в секунду, однако современные консоли и игры могут поддерживать до 120 fps. Это обеспечивает более плавное движение на экране повышает отзывчивость управления. Новейшие телевизоры могут растянуть эту частоту обновления до 144 Гц и даже 165 Гц, но только с определенными игровыми ПК.

Задержка ввода — это время, необходимое для того, чтобы действия игрока отобразились зафиксированы на экране. Чем меньше, тем лучше. У большинства телевизоров задержка ввода составляет около 10–15 миллисекунд. Модели LG с OLED-дисплеями обладают поразительно низкой задержкой ввода, но это особенно важно для динамичных игр, требующих быстрого взаимодействия, например, шутеров от первого лица.

Ранее эксперты провели тесты и определили лучшие телевизоры в 2025 году. Они оценили яркость, качество изображения и цены разных моделей.