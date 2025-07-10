Як вибрати ідеальний телевізор у 2025 році та не переплатити: підказки експертів

Непросто купити телевізор, який буде приємно дивитися, за раціональною ціною. Кілька порад і рекомендацій допоможуть це зробити.

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У магазинах або на сайтах легко заплутатися в характеристиках і маркетингових термінах на кшталт HDR або QLED. Видання Wired опублікувало докладний посібник з вибору телевізора у 2025 році.

Як вибрати розмір телевізора

Не завжди потрібно гнатися за найбільшим розміром. Ціни на більші моделі продовжують падати, але все може швидко змінитися. Крім того, перед покупкою потрібно переконатися, що в кімнаті достатньо місця для монтажу та комфортного перегляду. Поширені проблеми дешевих телевізорів, як-от аберації екрана, неточне перенесення кольорів і посереднє оброблення зображення, набагато помітніші на великому екрані, тож варто збалансувати розмір і вимоги до продуктивності, якщо бюджет обмежений.

Експерти виділяють чотири класи телевізорів за розміром:

Менше 55 дюймів. Можна використовувати замість моніторів для ПК, але вважаються нестандартними. Складно знайти нову модель з хорошими характеристиками.

55 дюймів. Найменший стандартний розмір для сучасних телевізорів. Вважається ідеальним для невеликої або середньої кімнати в будинку або квартирі, де можна дивитися фільми близько від екрана. Часто поставляються з ніжками по краях екрана, тому потрібно підготувати підставку або ж місце на стіні.

65 дюймів. Довгий час розмір був стандартним для великих віталень або конференц-залів, але з часом став доступнішим. Потрібно переконатися, що вистачить простору для встановлення і перегляду.

75 дюймів і більше. Підходять лише для дуже просторих приміщень і заможних людей, встановити їх поодинці майже неможливо. Ціни на такі великі телевізори іноді перевищують 2000 доларів, а дешевші моделі можуть розчарувати якістю через обмеження щодо обробки зображення та підсвічування панелі.

Яку роздільну здатність телевізора вибрати

Роздільна здатність означає кількість пікселів на екрані. Сучасні телевізори випускаються з роздільною здатністю 1080p "Full HD" (1920 x 1080 пікселів), 4K Ultra HD або "UHD" (3840 x 2160 пікселів) і 8K "8K UHD" (7680 x 4320 пікселів).

Телевізори з роздільною здатністю нижче або вище 4K UHD зустрічаються відносно рідко, але з різних причин: екрани Full HD зараз застаріли і використовуються тільки в найменших і недорогих моделях. З іншого боку, роздільна здатність 8K доступна здебільшого на дорогих телевізорах з великим екраном, а відео в такій роздільній здатності майже ніхто не знімає. У підсумку більшу частину контенту доведеться масштабувати, і не кожна система робить це ідеально.

У 4K-телевізорів приблизно в чотири рази більше пікселів, ніж у екранів 1080p, а у 8K-телевізорів — приблизно в чотири рази більше, ніж у моделей 4K, або в 16 разів більше, ніж у 1080p. Теоретично це означає набагато чіткіше зображення, ніж у 4K-телевізорів, але в реальності це не завжди так. Оскільки пікселі в 4K-телевізорах стандартних розмірів (55-65 дюймів) і так розташовані дуже щільно, ви можете не помітити різницю між 4K- і 8K-телевізорами, якщо тільки не дивитеся з близької відстані або на дуже великому екрані (75 дюймів і більше).

Яке підсвічування вибрати

У всіх телевізорах, за винятком OLED і деяких спеціалізованих моделей Micro LED, використовується комбіноване світлодіодне підсвічування, що проходить через багатошарову підкладку. Існують шари, що формують колір і зображення, а також шар, що підсвічує зображення, щоб ми могли його побачити. Управління здійснюється внутрішньою системою обробки сигналу телевізора. Ці системи підсвічування істотно впливають на якість зображення на екрані телевізора, зокрема на перенесення кольорів і контрастність (різниця і чіткість між темними і світлими об'єктами).

Підсвічування по краях екрана (edge-lit)

Зазвичай використовується в бюджетних телевізорах або телевізорах, яким потрібно бути тоншими, ніж їхні аналоги з прямим підсвічуванням і локальним затемненням. Вона передбачає серію ламп по периметру екрана, що підсвічують його. Зазвичай екран освітлюється нерівномірно і просочується крізь нього в темних кімнатах, де розташовані світильники, що може відволікати.

Пряме підсвічування

Світлодіоди в цьому випадку розташовані за дисплеєм, і зазвичай яскравіші, ніж у аналогів з бічним підсвічуванням. Без локального затемнення телевізори з прямим підсвічуванням також матимуть дивний вигляд у темних приміщеннях, демонструючи кольорові плями, через які видно світло.

Локальне затемнення — технологія, яка все частіше з'являється навіть на бюджетних телевізорах таких брендів, як TCL і Hisense. Кілька світлодіодів на задній панелі телевізора можуть координувати свою роботу, підсвічуючи або затемнюючи невеликі ділянки екрана в міру необхідності. Це забезпечує кращу контрастність і менше засвічення яскравих зображень на темному тлі.

Mini-LED

Технологія підсвічування з тисячами дуже маленьких світлодіодів, які точніше передають зображення і створюють кращу контрастність з меншою кількістю "ореолів" навколо об'єктів на темному тлі. Це дає їм змогу більш ефективно конкурувати з екранами із самовипромінювальним ефектом, такими як OLED.

OLED

Використовує "органічні світлодіодні" — окремі пікселі, які самі випромінюють світло, забезпечуючи ідеальний контраст і глибокий чорний колір завдяки тому, що повністю вимикаються в потрібних місцях. Недоліком цих дисплеїв довгий час була низька яскравість. Нові моделі, такі як LG G5, стали яскравішими в два або навіть три рази порівняно зі старими, випущеними два роки тому і раніше. В екстремальних умовах пікселі можуть вигорати, через що на екрані постійно видно сліди статичних зображень. Сьогодні це не така велика проблема, як раніше.

Micro LED

Нова технологія випромінювання, розроблена для конкуренції з OLED. Вона використовує крихітні світлодіоди, які, як і OLED-дисплеї, самі себе підсвічують. Це дозволяє їм забезпечувати рівень чорного і контрастність, які можна порівняти з OLED, але з більш високою яскравістю. Наразі ці телевізори дуже великі і дорогі через особливості виробничого процесу, хоча в майбутньому можуть стати доступнішими.

RGB LED

Ще одна нова технологія відображення, що використовує триколірні світлодіоди: червоний, зелений і синій, які є джерелом світла для стека панелей. Такий підхід забезпечує дуже високу яскравість, меншу розмитість і чистіші та точніші кольори. Ці телевізори все ще перебувають на початковій стадії розвитку, але перші прототипи вже представлені.

QLED

Технологія відображення, що використовує квантові точки — крихітні наночастинки, які світяться під час проходження через них світла. Усередині телевізора вони створюють більш насичені та яскраві кольори, зберігаючи точність навіть за високих рівнів яскравості.

HDR

Технологія розширеного динамічного діапазону (HDR) тепер входить у стандартну комплектацію всіх телевізорів, які варто купити. Вона дає змогу побачити ширший діапазон яскравих ділянок, контрастність і ще реалістичніші кольори в підтримуваних фільмах і телепередачах.

Телевізор Samsung OLED S95D Фото: Скриншот

Ігрові функції

Якщо телевізор використовуватиметься для відеоігор, то слід звернути увагу на два фактори: частоту оновлення і затримку введення. Часто ці характеристики можна знайти в описі продукту або на самій коробці. Більшість базових телевізорів мають частоту оновлення 60 Гц, що означає, що дисплей може від самого початку досягати 60 кадрів на секунду (fps) або 60 зображень на екрані на секунду, проте сучасні консолі та ігри можуть підтримувати до 120 fps. Це забезпечує більш плавний рух на екрані та підвищує чуйність керування. Новітні телевізори можуть розтягнути цю частоту оновлення до 144 Гц і навіть 165 Гц, але тільки з певними ігровими ПК.

Затримка введення — це час, необхідний для того, щоб дії гравця відобразилися зафіксовані на екрані. Чим менше, тим краще. У більшості телевізорів затримка введення становить близько 10-15 мілісекунд. Моделі LG з OLED-дисплеями мають разюче низьку затримку введення, але це особливо важливо для динамічних ігор, що вимагають швидкої взаємодії, наприклад, шутерів від першої особи.

Раніше експерти провели тести та визначили найкращі телевізори у 2025 році. Вони оцінили яскравість, якість зображення і ціни різних моделей.