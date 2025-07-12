5000 кВт·ч энергии бесплатно: "золотая" ветряная турбина "уничтожит" солнечные панели

Ветряная турбина Enessere Hercules с вертикальной осью вращения генерируtn 5000 кВт·ч бесплатной электроэнергии. Созданный в Италии, этот ветряк смещает фокус с солнца на ветер для выработки электроэнергии.

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Хотя многие считают, что энергию ветра можно получать с турбин, расположенных далеко на холмах, Enessere Hercules можно использовать дома. Имея высоту 7 м, она привлекает внимание, добавляя эстетическую ценность любому экстерьеру, пишет ecoticias.com.

Если этот ветрогенератор будет установлен в местах с высокой средней скоростью ветра, он сможет вырабатывать около 5000 кВт⋅ч электроэнергии в год. Устройство способно обеспечить электроэнергией дом среднего размера, позволяя ему полностью отключиться от электросети.

Ветряная турбина может работать как в солнечную, так и в дождливую погоду. Это еще одна причина, по которой она может соперничать с солнечными панелями. Хотя стандартная солнечная установка может генерировать аналогичную мощность, для этого ей постоянно нужны солнечный свет и чистое небо. Ветрогенератор же работает исключительно за счет перемещения воздушных масс.

Вертикально-осевая турбина для современных нужд

Избавившись от проблемы шума, характерной для ветряных турбин, компания Enessere стремится обеспечить людям возможность жить в соответствии с принципами устойчивого развития без лишнего шума. Ветряная турбина была спроектирована Терри Гленном Фиппсом с такой тщательностью, что ее деревянные лопасти были изготовлены вручную Ренато Гуэррой. Элегантный и изысканный, этот ветряк полностью меняет представление о том, как должны выглядеть ветряные электростанции.

Особенность устройства — вертикально-осевая ветряная электростанция, которая позволяет устанавливать ее в любом направлении, не обязательно по направлению ветра. Ее можно легко установить в садах, на крышах или рядом со зданиями.

"Представляя идеальное решение для современных домов, это, пожалуй, неплохой вариант, если вы хотите попрощаться с солнечными системами", — говорится в материале.

Выбранный источник энергии для дома

Это не единственный ветряк, созданный для того, чтобы "вытеснить" солнечную энергию. Фотоэлементы давно заполонили рынок возобновляемой энергетики для жилых домов. Однако выработка солнечной энергии имеет тенденцию снижаться в пасмурные дни. Уже по этой причине ветряные электростанции являются источником более стабильной генерации энергии.

Особенность этой ветряной турбины заключается в том, что она меняет представление о том, как должны выглядеть домашние ветрогенераторы. Она совсем не портит внешний вид приусадебного участка.

Турбину Enessere Hercules отличает функциональность и форма, производство около 5000 кВт⋅ч в год. Возможно, это идеальное решение для домов, желающих получать чистую энергию круглосуточно.

Ранее мы писали, что домашняя ветряная турбина поразила небывалой мощностью. Уже существует бытовой ветряк, который непрерывно генерирует до 5 кВт, отличается компактной конструкцией и простой установкой.