5000 кВт-год енергії безкоштовно: "золота" вітряна турбіна "знищить" сонячні панелі

Вітряна турбіна Enessere Hercules з вертикальною віссю обертання генерує 5000 кВт-год безкоштовної електроенергії. Створений в Італії, цей вітряк зміщує фокус із сонця на вітер для вироблення електроенергії.

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Хоча багато хто вважає, що енергію вітру можна отримувати з турбін, розташованих далеко на пагорбах, Enessere Hercules можна використовувати вдома. Маючи висоту 7 м, вона привертає увагу, додаючи естетичну цінність будь-якому екстер'єру, пише ecoticias.com.

Якщо цей вітрогенератор буде встановлений у місцях з високою середньою швидкістю вітру, він зможе виробляти близько 5000 кВт⋅год електроенергії на рік. Пристрій здатний забезпечити електроенергією будинок середнього розміру, дозволяючи йому повністю відключитися від електромережі.

Вітряна турбіна може працювати як у сонячну, так і в дощову погоду. Це ще одна причина, з якої вона може змагатися з сонячними панелями. Хоча стандартна сонячна установка може генерувати аналогічну потужність, для цього їй постійно потрібні сонячне світло і чисте небо. Вітрогенератор же працює виключно за рахунок переміщення повітряних мас.

Вертикально-осьова турбіна для сучасних потреб

Позбувшись проблеми шуму, характерної для вітряних турбін, компанія Enessere прагне забезпечити людям можливість жити відповідно до принципів сталого розвитку без зайвого шуму. Вітряну турбіну спроектував Террі Гленн Фіппс із такою ретельністю, що її дерев'яні лопаті були виготовлені вручну Ренато Гуеррою. Елегантний і вишуканий, цей вітряк повністю змінює уявлення про те, який вигляд мають мати вітряні електростанції.

Особливість пристрою — вертикально-осьова вітряна електростанція, яка дає змогу встановлювати її в будь-якому напрямку, не обов'язково за напрямком вітру. Її можна легко встановити в садах, на дахах або поруч із будівлями.

"Представляючи ідеальне рішення для сучасних будинків, це, мабуть, непоганий варіант, якщо ви хочете попрощатися з сонячними системами", — йдеться в матеріалі.

Обране джерело енергії для будинку

Це не єдиний вітряк, створений для того, щоб "витіснити" сонячну енергію. Фотоелементи давно заполонили ринок відновлюваної енергетики для житлових будинків. Однак вироблення сонячної енергії має тенденцію знижуватися в похмурі дні. Уже з цієї причини вітряні електростанції є джерелом більш стабільної генерації енергії.

Особливість цієї вітряної турбіни полягає в тому, що вона змінює уявлення про те, який вигляд мають мати домашні вітрогенератори. Вона зовсім не псує зовнішній вигляд присадибної ділянки.

Турбіну Enessere Hercules відрізняє функціональність і форма, виробництво близько 5000 кВт⋅год на рік. Можливо, це ідеальне рішення для будинків, які бажають отримувати чисту енергію цілодобово.

Раніше ми писали, що домашня вітряна турбіна вразила небувалою потужністю. Уже існує побутовий вітряк, який безперервно генерує до 5 кВт, вирізняється компактною конструкцією і простим встановленням.