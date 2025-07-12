Есть доступ к Wi-Fi, но сайты не открываются: как исправить эту досадную ошибку на смартфоне

Бывает так, что смартфон выдает сообщение об ошибке, когда пользователь пытается открыть ссылку, находясь вне дома. О том, как это исправить, имея доступ к сети, рассказывают эксперты.

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Такие факторы, как способ доступа к веб-сайту или качество беспроводной связи в конкретном месте, находятся вне пользовательского контроля, поэтому стоит начать с того, что юзеры могут контролировать, пишут специалисты androidcentral.com.

Проверьте настройки смартфона

Существует настройка, позволяющая использовать подключение для передачи данных без подключения к Wi-Fi. Если страницы иногда загружаются, вероятно, эта настройка включена, но это стоит проверить. Например, на телефоне Motorola есть ползунок с надписью "Использовать мобильные данные", на устройствах от других производителей длжно быть нечто похожее. Убедитесь, что он включен.

Смартфоны и операторы часто позволяют ограничить пропускную способность. Это может быть удобно в роуминге или при ограниченном тарифном плане, но также может перекрыть соединение, если сайт потребляет слишком много ресурсов. Вам нужна настройка, разрешающая передачу данных 5G, и настройка, разрешающая использование данных в роуминге. Пока убедитесь, что обе эти настройки включены. Запомните, где вы их нашли, на случай, если захотите отключить их в будущем, рекомендуют эксперты.

Возможно, достигнут лимит данных

У каждого тарифного плана беспроводной связи есть ограничение, когда подключение к данным либо обрывается, либо скорость снижается до минимума. Возможно, вы платите за "безлимитный" тарифный план, но поверьте, ваш оператор будет снижать скорость, если посчитает это необходимым, в зависимости от того, сколько вы используете данных и где вы находитесь.

Допустим, вы платите за 10 ГБ данных в месяц. После того, как вы их израсходуете, большинство операторов продолжат работу, просто на очень низкой скорости. Если ваш оператор ограничивает скорость передачи данных, страницы могут загружаться долго или выдавать сообщение об ошибке.

Вы можете проверить объем использованного трафика в настройках мобильного интернета телефона. Если вы израсходовали свой ежемесячный лимит высокоскоростных данных или вообще используете много данных, у вас может быть ограничен трафик. Вам нужно связаться с оператором по этому поводу. Если он ограничивает пропускную способность, вы ничего не можете сделать.

Обратите внимание на свое местоположение

Если вы увеличите масштаб карты покрытия любого оператора, вы скоро увидите, что она полна пробелов. Иногда в определенных районах связь ограничена; в других случаях вы будете использовать роуминг через "партнерские данные", а иногда связь просто отсутствует.

Бывает и так, что данные говорят о наличии 5G, LTE, роуминга, но телефон по факту не работает. Со смартфоном все в порядке; просто слабое соединение и что-то может мешать сигналу — лес, горы, плотная застройка.

Вы ничего не сможете с этим поделать. Да и операторы связи мало что могут сделать. Невозможно устранить все "мертвые" зоны, установив вышку или ретранслятор, чтобы покрыть все.

Единственное решение — проверить, работает ли другой оператор лучше. Иногда может повезти, но, скорее всего, если один оператор не обеспечивает надежного сервиса в определенном месте, то и другие не смогут.

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