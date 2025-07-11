Некоторые модели смартфонов Samsung Galaxy исчезнут навсегда, но есть интересный нюанс

Южнокорейская компания Samsung планирует прекратить выпуск Plus-версии Galaxy S26. Все дело в радикальном изменении стратегии бренда.

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Похоже, Samsung решила последовать примеру Apple, сообщает phonearena.com. Вместо упомянутой Plus-версии компания может выпустить Galaxy S26 Edge вместе с базовой моделью Samsung Galaxy S26 и смартфоном-флагманом Galaxy S26 Ultra. Это станет самым крупным изменением в линейке флагманских телефонов Samsung за последние годы.

В базе данных GSMA (организации, представляющей интересы операторов мобильной связи по всему миру) сейчас указаны три номера моделей будущих устройств Samsung, но они не соответствуют привычным. Вместо традиционного трио есть замена модели Plus на Edge, а также еще некоторые изменения. Вот как выглядит сейчас линейка моделей с номерами:

Samsung Galaxy S26 – SM-S942

Samsung Galaxy S26 Edge – SM-S947

Samsung Galaxy S26 Ultra – SM-S948.

Издание напоминает, что каждый год номера моделей Samsung заканчиваются определёнными цифрами, представляющими разные модели. Например, обычная модель заканчивается на 1, Plus — на 6, а Ultra — на 8. В этом году номер Galaxy S25 Edge заканчивался на 7.

Именно этот факт и делает новации ещё более интригующими – ведь речь идет не просто о замене Plus на Edge, но и о трансформации базовой версии Galaxy S26.

Хотя само по себе изменение номера модели с 1 на 2 не выглядит таким уж значительным, это может означать, что базовая модель Galaxy S26 может быть улучшена. В частности, у нее могут быть увеличены экран и емкость аккумулятора (а это для Samsung особенно важно).

Также издание напоминает, что нечто подобное мы уже наблюдали в линейках Apple. Компания тоже отказалась в этом году от выпуска модели Plus и вместо нее собирается представить супертонкий iPhone 17 Air.

Впрочем, эксперты допускают, что у Samsung ещё есть время добавить номер модели Galaxy S26 Plus в базу данных, а модель S26 Edge может находиться в разработке и выйти позже.

Ранее Фокус сообщал, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года . Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.

Что касается нового смартфона iPhone 17 Air, то он выйдет в сентябре этого года и станет самым тонким телефоном в истории Apple.