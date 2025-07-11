Деякі моделі смартфонів Samsung Galaxy зникнуть назавжди, але є цікавий нюанс

Південнокорейська компанія Samsung планує припинити випуск Plus-версії Galaxy S26. Вся справа в радикальній зміні стратегії бренду.

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Схоже, Samsung вирішила наслідувати приклад Apple, повідомляє phonearena.com. Замість згаданої Plus-версії компанія може випустити Galaxy S26 Edge разом з базовою моделлю Samsung Galaxy S26 і смартфоном-флагманом Galaxy S26 Ultra. Це стане найбільшою зміною в лінійці флагманських телефонів Samsung за останні роки.

У базі даних GSMA (організації, що представляє інтереси операторів мобільного зв'язку в усьому світі) зараз вказані три номери моделей майбутніх пристроїв Samsung, але вони не відповідають звичним. Замість традиційного тріо є заміна моделі Plus на Edge, а також ще деякі зміни. Ось як виглядає зараз лінійка моделей з номерами:

Samsung Galaxy S26 — SM-S942

Samsung Galaxy S26 Edge — SM-S947

Samsung Galaxy S26 Ultra — SM-S948.

Видання нагадує, що щороку номери моделей Samsung закінчуються певними цифрами, що представляють різні моделі. Наприклад, звичайна модель закінчується на 1, Plus — на 6, а Ultra — на 8. Цього року номер Galaxy S25 Edge закінчувався на 7.

Саме цей факт і робить новації ще більш інтригуючими — адже йдеться не просто про заміну Plus на Edge, а й про трансформацію базової версії Galaxy S26.

Хоча сама по собі зміна номера моделі з 1 на 2 не виглядає такою вже й значною, це може означати, що базова модель Galaxy S26 може бути поліпшена. Зокрема, у неї можуть бути збільшені екран і ємність акумулятора (а це для Samsung особливо важливо).

Також видання нагадує, що щось подібне ми вже спостерігали в лінійках Apple. Компанія теж відмовилася цього року від випуску моделі Plus і замість неї збирається представити супертонкий iPhone 17 Air.

Утім, експерти припускають, що у Samsung ще є час додати номер моделі Galaxy S26 Plus до бази даних, а модель S26 Edge може перебувати в розробці і вийти пізніше.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року . Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.

Що стосується нового смартфона iPhone 17 Air, то він вийде у вересні цього року і стане найтоншим телефоном в історії Apple.