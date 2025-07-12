Є доступ до Wi-Fi, але сайти не відкриваються: як виправити цю прикру помилку на смартфоні

Буває так, що смартфон видає повідомлення про помилку, коли користувач намагається відкрити посилання, перебуваючи поза домом. Про те, як це виправити, маючи доступ до мережі, розповідають експерти.

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Такі фактори, як спосіб доступу до веб-сайту або якість бездротового зв'язку в конкретному місці, перебувають поза користувацьким контролем, тому варто почати з того, що юзери можуть контролювати, пишуть фахівці androidcentral.com.

Перевірте налаштування смартфона

Існує налаштування, що дозволяє використовувати підключення для передачі даних без підключення до Wi-Fi. Якщо сторінки іноді завантажуються, імовірно, це налаштування ввімкнено, але це варто перевірити. Наприклад, на телефоні Motorola є повзунок із написом "Використовувати мобільні дані", на пристроях від інших виробників має бути щось схоже. Переконайтеся, що він увімкнений.

Смартфони та оператори часто дозволяють обмежити пропускну здатність. Це може бути зручно в роумінгу або при обмеженому тарифному плані, але також може перекрити з'єднання, якщо сайт споживає занадто багато ресурсів. Вам потрібне налаштування, що дозволяє передачу даних 5G, і налаштування, що дозволяє використання даних у роумінгу. Поки переконайтеся, що обидва ці налаштування ввімкнено. Запам'ятайте, де ви їх знайшли, на випадок, якщо захочете відключити їх у майбутньому, рекомендують експерти.

Можливо, досягнуто ліміту даних

У кожного тарифного плану бездротового зв'язку є обмеження, коли підключення до даних або обривається, або швидкість знижується до мінімуму. Можливо, ви платите за "безлімітний" тарифний план, але повірте, ваш оператор буде знижувати швидкість, якщо вважатиме це за необхідне, залежно від того, скільки ви використовуєте даних і де ви перебуваєте.

Припустимо, ви платите за 10 ГБ даних на місяць. Після того, як ви їх витратите, більшість операторів продовжать роботу, просто на дуже низькій швидкості. Якщо ваш оператор обмежує швидкість передачі даних, сторінки можуть завантажуватися довго або видавати повідомлення про помилку.

Ви можете перевірити обсяг використаного трафіку в налаштуваннях мобільного інтернету телефону. Якщо ви витратили свій щомісячний ліміт високошвидкісних даних або взагалі використовуєте багато даних, у вас може бути обмежений трафік. Вам потрібно зв'язатися з оператором із цього приводу. Якщо він обмежує пропускну здатність, ви нічого не можете зробити.

Зверніть увагу на своє місце розташування

Якщо ви збільшите масштаб карти покриття будь-якого оператора, ви скоро побачите, що вона сповнена прогалин. Іноді в певних районах зв'язок обмежений; в інших випадках ви будете використовувати роумінг через "партнерські дані", а іноді зв'язок просто відсутній.

Буває й так, що дані говорять про наявність 5G, LTE, роумінгу, але телефон за фактом не працює. Зі смартфоном усе гаразд; просто слабке з'єднання і щось може заважати сигналу — ліс, гори, щільна забудова.

Ви нічого не зможете з цим вдіяти. Та й оператори зв'язку мало що можуть зробити. Неможливо усунути всі "мертві" зони, встановивши вишку або ретранслятор, щоб покрити все.

Єдине рішення — перевірити, чи працює інший оператор краще. Іноді може пощастити, але, найімовірніше, якщо один оператор не забезпечує надійного сервісу в певному місці, то й інші не зможуть.

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