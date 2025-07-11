Необычная батарея может заряжать телефоны при температуре -50

В Китае придумали железо-воздушную батарею, которая может работать даже при экстремально низкой температуре.

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Такую батарею на основе гидрогеля можно собрать из обычной грелки, пишет interestingengineering.com. Одноразовые бытовые грелки содержат железный порошок, который естественным образом вступает в реакцию окисления с выделением тепла.

Исследователи пришли к выводу, что эту же химическую реакцию можно использовать не только для получения тепла, но и для получения электричества.

Чередуя слои железного порошка, содержащегося в грелках, со специально разработанным гидрогелевым электролитом и несколькими добавленными каталитическими материалами, команда успешно превратила грелки в функционирующие железо-воздушные батареи.

Как работает новая батарея

В основе инновации лежит модифицированная формула, содержащая 3% калиевой соли полиакриловой кислоты (ПААК) и 0,5% лигносульфоната натрия. Такое сочетание значительно повышает стабильность и производительность аккумулятора, позволяя ему эффективно работать даже в экстремальных условиях.

Ученые предположили, что электролит не только повышает производительность, но и обеспечивает надёжность в суровых условиях. Он сохраняет высокую ионную проводимость даже при отрицательных температурах, предотвращает утечки и надёжно связывает железный порошковый анод, повышая общую стабильность аккумулятора.

Кроме того, тесты производительности показали отличные результаты: аккумулятор выдавал напряжение 0,98 В и обеспечивал ёмкость 2,68 ампер-часов (А/ч) при комнатной температуре. Более того, он сохранял работоспособность и при температуре ниже нуля.

При последовательном соединении четырех ячеек такая установка вырабатывает достаточно энергии для зарядки смартфона. Ей можно зарядить и светодиодный фонарь.

К тому же, новаторскую батарею можно собрать вручную, используя оригинальную упаковку грелки, и для этого не требуются какие-либо специальные инструменты или оборудование.

Такое простое решение может очень пригодиться в зонах стихийных бедствий, отдалённых регионах или в условиях, когда традиционные виды получения энергии недоступны.

Ранее Фокус писал, что китайские ученые создали миниатюрную портативную батарею на основе электроактивных микроорганизмов, которая показала возможность самозарядки до 10 циклов. Для такой батареи вообще не нужен литий.

Также стало известно, что революцию в энергетике может совершить конусная батарея на основе натрия. В частности, группа исследователей из Университета Райса (США) пришла к выводу, что необычная форма батареи может поспособствовать хранению энергии с помощью таких элементов, как натрий и калий.