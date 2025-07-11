Незвичайна батарея може заряджати телефони за температури -50

У Китаї придумали залізо-повітряну батарею, яка може працювати навіть за екстремально низької температури.

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Таку батарею на основі гідрогелю можна зібрати зі звичайної грілки, пише interestingengineering.com. Одноразові побутові грілки містять залізний порошок, який природним чином вступає в реакцію окислення з виділенням тепла.

Дослідники дійшли висновку, що цю саму хімічну реакцію можна використовувати не тільки для отримання тепла, а й для отримання електрики.

Чергуючи шари залізного порошку, що міститься в грілках, зі спеціально розробленим гідрогелевим електролітом і кількома доданими каталітичними матеріалами, команда успішно перетворила грілки на функціонуючі залізо-повітряні батареї.

Як працює нова батарея

В основі інновації лежить модифікована формула, що містить 3% калієвої солі поліакрилової кислоти (ПААК) і 0,5% лігносульфонату натрію. Таке поєднання значно підвищує стабільність і продуктивність акумулятора, дозволяючи йому ефективно працювати навіть в екстремальних умовах.

Вчені припустили, що електроліт не тільки підвищує продуктивність, а й забезпечує надійність у суворих умовах. Він зберігає високу іонну провідність навіть за мінусових температур, запобігає витокам і надійно пов'язує залізний порошковий анод, підвищуючи загальну стабільність акумулятора.

Крім того, тести продуктивності показали чудові результати: акумулятор видавав напругу 0,98 В і забезпечував ємність 2,68 ампер-годин (А/год) за кімнатної температури. Ба більше, він зберігав працездатність і за температури нижче нуля.

При послідовному з'єднанні чотирьох осередків така установка виробляє достатньо енергії для зарядки смартфона. Нею можна зарядити і світлодіодний ліхтар.

До того ж, новаторську батарею можна зібрати вручну, використовуючи оригінальну упаковку грілки, і для цього не потрібні будь-які спеціальні інструменти або обладнання.

Таке просте рішення може стати в пригоді в зонах стихійних лих, віддалених регіонах або в умовах, коли традиційні види отримання енергії недоступні.

Раніше Фокус писав, що китайські вчені створили мініатюрну портативну батарею на основі електроактивних мікроорганізмів, яка показала можливість самозарядки до 10 циклів. Для такої батареї взагалі не потрібен літій.

Також стало відомо, що революцію в енергетиці може зробити конусна батарея на основі натрію. Зокрема, група дослідників з Університету Райса (США) дійшла висновку, що незвичайна форма батареї може посприяти зберіганню енергії за допомогою таких елементів, як натрій і калій.