Эксперты назвали лучшего провайдера, чем Starlink, но он работает исключительно на земле

Среди самых уникальных провайдеров — Starlink и Google GFiber, которые предлагают примерно одинаковый ценовой диапазон для своих тарифных планов, но во многих отношениях они существенно отличаются.

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В наши дни подключение к интернету является необходимостью, и каждый провайдер старается предложить своим клиентам наилучший вариант. Самое большое различие между GFiber и Starlink заключается в способе доставки интернета в дом, пишет slashgear.com.

Google Fiber использует оптоволоконный кабель, который проложен от локальной инфраструктуры до дома. Он физически подключает пользователя к сетевому концентратору. А у Starlink вместо физической линии используется сеть низкоорбитальных спутников. Ниже приведены ключевые различия между Google Fiber и Starlink и их значение.

Какой интернет-сервис быстрее?

Google Fiber и Starlink используют совершенно разные технологии, поэтому они изначально предлагают разную производительность. С системой Google Fiber скорость интернета может варьироваться от 1 Гбит/с до 8 Гбит/с, в зависимости от приобретенного тарифного плана. В частности, тариф Core 1 Gig может достигать 1 Гбит/с, тариф Home 3 Gig — 3 Гбит/с, а тариф Edge 8 Gig — 8 Гбит/с. Эта скорость остается одинаковой как для загрузки, так и для скачивания. Что касается задержки, пинг GFiber обычно составляет около 13 мс.

Поскольку Starlink — беспроводной, он значительно медленнее Google Fiber. В зависимости от выбранного тарифного плана и местонахождения скорость загрузки может варьироваться от 45 до 300 Мбит/с и более. Скорость загрузки составляет от 10 до 30 Мбит/с. Задержка на всех тарифах Starlink примерно одинакова и зависит только от местоположения.

Разница в методах установки и работы

Google Fiber и Starlink требуют разных методов установки и оборудования, при этом GFiber в основном устанавливается профессионалами. Технические специалисты GFiber отвечают за прокладку оптоволоконного кабеля от улицы до дома и настройку сетевого интерфейсного блока (NIU) и оптоволоконного разъема. Затем к оптоволоконному разъему подключается маршрутизатор.

Антенны, маршрутизаторы, блоки питания и кабели Starlink устанавливаются потребителями самостоятельно при помощи специального приложения. Это занимает около часа.

Поскольку GFiber требует физического кабеля, вы не можете легко перемещать его. Он остается в том же помещении, где был изначально установлен. Starlink портативен — вы можете изменить свое местоположение из приложения или просто переключиться на тарифный план "Роуминг" и использовать устройство где угодно.

Ранее мы писали, что почти 500 спутников Starlink сгорели в атмосфере. Документ, поданный в Федеральную комиссию связи США, свидетельствует, что в период между декабрем 2024 года и маем 2025 года 472 спутника Starlink от американской компании SpaceX сгорели в атмосфере.