Експерти назвали кращого провайдера, ніж Starlink, але він працює виключно на землі

Серед найунікальніших провайдерів — Starlink і Google GFiber, які пропонують приблизно однаковий ціновий діапазон для своїх тарифних планів, але в багатьох відношеннях вони істотно відрізняються.

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У наші дні підключення до інтернету є необхідністю, і кожен провайдер намагається запропонувати своїм клієнтам найкращий варіант. Найбільша відмінність між GFiber і Starlink полягає в способі доставки інтернету в будинок, пише slashgear.com.

Google Fiber використовує оптоволоконний кабель, який прокладений від локальної інфраструктури до будинку. Він фізично підключає користувача до мережевого концентратора. А у Starlink замість фізичної лінії використовується мережа низькоорбітальних супутників. Нижче наведено ключові відмінності між Google Fiber і Starlink та їхнє значення.

Який інтернет-сервіс швидший?

Google Fiber і Starlink використовують абсолютно різні технології, тому вони спочатку пропонують різну продуктивність. З системою Google Fiber швидкість інтернету може варіюватися від 1 Гбіт/с до 8 Гбіт/с, залежно від придбаного тарифного плану. Зокрема, тариф Core 1 Gig може досягати 1 Гбіт/с, тариф Home 3 Gig — 3 Гбіт/с, а тариф Edge 8 Gig — 8 Гбіт/с. Ця швидкість залишається однаковою як для завантаження, так і для скачування. Що стосується затримки, пінг GFiber зазвичай становить близько 13 мс.

Оскільки Starlink — бездротовий, він значно повільніший за Google Fiber. Залежно від обраного тарифного плану та місцезнаходження швидкість завантаження може варіюватися від 45 до 300 Мбіт/с і більше. Швидкість завантаження становить від 10 до 30 Мбіт/с. Затримка на всіх тарифах Starlink приблизно однакова і залежить тільки від місця розташування.

Різниця в методах встановлення та роботи

Google Fiber і Starlink вимагають різних методів встановлення та обладнання, при цьому GFiber в основному встановлюється професіоналами. Технічні фахівці GFiber відповідають за прокладку оптоволоконного кабелю від вулиці до будинку і налаштування мережевого інтерфейсного блоку (NIU) і оптоволоконного роз'єму. Потім до оптоволоконного роз'єму підключається маршрутизатор.

Антени, маршрутизатори, блоки живлення і кабелі Starlink споживачі встановлюють самостійно за допомогою спеціального застосунку. Це займає близько години.

Оскільки GFiber вимагає фізичного кабелю, ви не можете легко переміщати його. Він залишається в тому ж приміщенні, де був спочатку встановлений. Starlink портативний — ви можете змінити своє місце розташування з програми або просто переключитися на тарифний план "Роумінг" і використовувати пристрій де завгодно.

Раніше ми писали, що майже 500 супутників Starlink згоріли в атмосфері. Документ, поданий до Федеральної комісії зв'язку США, свідчить, що в період між груднем 2024 року і травнем 2025 року 472 супутники Starlink від американської компанії SpaceX згоріли в атмосфері.