Победил "в сухую": норвежский гроссмейстер Карлсен обыграл СhatGPT в шахматы

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, пятикратный чемпион мира по классическим шахматам, провел партию против чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.

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Игра завершилась уверенной победой шахматиста: Карлсен не потерял ни одной фигуры и заставил ИИ сдаться на 53-м ходу. Об этом Карлсен написал в своей социальной сети Х.

Карлсен прокомментировал игру: "Мне иногда скучно во время путешествия".

Шахматист также показал скриншот их переписки, когда ChatGPT признал поражение.

Переписка шахматиста с ChatGPT

СhatGPT проиграл Карлсену в шахматы — как ИИ оценил игру

После завершения партии Карлсен оставил краткий разбор, обратившись к чат-боту:

"Вы играли очень хорошо в начале, сделали интересный ход, но не смогли правильно его выполнить", — отметил гроссмейстер.

По просьбе Карлсена, ChatGPT также дал оценку его рейтингу. В своем ответе ИИ указал, что, основываясь на данной партии и при условии стабильной игры в классическом формате, рейтинг игрока мог бы составить от 1800 до 2000 пунктов по шкале ФИДЕ или USCF, с возможностью повышения при должной тактической устойчивости и подготовке.

ИИ также выделил сильные стороны в игре чемпиона:

уверенная реализация начальной стадии с использованием защиты Филидора;

позиционная стабильность и четкие перестроения;

точный расчет комбинаций, в частности серия ходов, начатая с …Nf3+;

безошибочное ведение эндшпиля.

Кроме того, ChatGPT отметил соблюдение правил со стороны Карлсена и оперативную реакцию на попытки нарушений со стороны ИИ.

Напомним, что компания Anthropic проверила 16 нейросетей, в том числе Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT и Grok. Нейросети анализировали ситуацию, когда человек хочет отключить их, прекратить использовать или заменить на другую.

А часть компаний увольняют сотрудников, так как их заменил ИИ. Многие работодатели успели пожалеть о своем решении.