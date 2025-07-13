Переміг "у суху": норвезький гросмейстер Карлсен обіграв СhatGРТ у шахи

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен, п'ятиразовий чемпіон світу з класичних шахів, провів партію проти чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI.

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Гра завершилася впевненою перемогою шахіста: Карлсен не втратив жодної фігури і змусив ШІ здатися на 53-му ходу. Про це Карлсен написав у своїй соціальній мережі Х.

Карлсен прокоментував гру: "Мені іноді нудно під час подорожі".

Шахіст також показав скріншот їхнього листування, коли ChatGPT визнав поразку.

Листування шахіста з ChatGPT

СhatGРТ програв Карлсену в шахи — як ШІ оцінив гру

Після завершення партії Карлсен залишив короткий розбір, звернувшись до чат-бота:

"Ви грали дуже добре на початку, зробили цікавий хід, але не змогли правильно його виконати", — зазначив гросмейстер.

На прохання Карлсена, ChatGPT також дав оцінку його рейтингу. У своїй відповіді ШІ вказав, що, ґрунтуючись на даній партії і за умови стабільної гри в класичному форматі, рейтинг гравця міг би скласти від 1800 до 2000 пунктів за шкалою ФІДЕ або USCF, з можливістю підвищення за умови належної тактичної стійкості і підготовки.

ШІ також виділив сильні сторони в грі чемпіона:

впевнена реалізація початкової стадії з використанням захисту Філідора;

позиційна стабільність і чіткі перебудови;

точний розрахунок комбінацій, зокрема серія ходів, розпочата з ...Nf3+;

безпомилкове ведення ендшпіля.

Крім того, ChatGPT наголосив на дотриманні правил з боку Карлсена та оперативній реакції на спроби порушень з боку ШІ.

Нагадаємо, що компанія Anthropic перевірила 16 нейромереж, зокрема Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT і Grok. Нейромережі аналізували ситуацію, коли людина хоче відключити їх, припинити використовувати або замінити на іншу.

А частина компаній звільняють співробітників, оскільки їх замінив ШІ. Багато роботодавців встигли пошкодувати про своє рішення.