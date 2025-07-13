Переміг "у суху": норвезький гросмейстер Карлсен обіграв СhatGРТ у шахи
Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен, п'ятиразовий чемпіон світу з класичних шахів, провів партію проти чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI.
Гра завершилася впевненою перемогою шахіста: Карлсен не втратив жодної фігури і змусив ШІ здатися на 53-му ходу. Про це Карлсен написав у своїй соціальній мережі Х.
Карлсен прокоментував гру: "Мені іноді нудно під час подорожі".
Шахіст також показав скріншот їхнього листування, коли ChatGPT визнав поразку.
СhatGРТ програв Карлсену в шахи — як ШІ оцінив гру
Після завершення партії Карлсен залишив короткий розбір, звернувшись до чат-бота:
"Ви грали дуже добре на початку, зробили цікавий хід, але не змогли правильно його виконати", — зазначив гросмейстер.
На прохання Карлсена, ChatGPT також дав оцінку його рейтингу. У своїй відповіді ШІ вказав, що, ґрунтуючись на даній партії і за умови стабільної гри в класичному форматі, рейтинг гравця міг би скласти від 1800 до 2000 пунктів за шкалою ФІДЕ або USCF, з можливістю підвищення за умови належної тактичної стійкості і підготовки.
ШІ також виділив сильні сторони в грі чемпіона:
- впевнена реалізація початкової стадії з використанням захисту Філідора;
- позиційна стабільність і чіткі перебудови;
- точний розрахунок комбінацій, зокрема серія ходів, розпочата з ...Nf3+;
- безпомилкове ведення ендшпіля.
Крім того, ChatGPT наголосив на дотриманні правил з боку Карлсена та оперативній реакції на спроби порушень з боку ШІ.
Нагадаємо, що компанія Anthropic перевірила 16 нейромереж, зокрема Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT і Grok. Нейромережі аналізували ситуацію, коли людина хоче відключити їх, припинити використовувати або замінити на іншу.
А частина компаній звільняють співробітників, оскільки їх замінив ШІ. Багато роботодавців встигли пошкодувати про своє рішення.