Даремно позвільняли: чому роботодавці масово шкодують про заміну співробітників ШІ

У 2025 році деякі компанії скоротили співробітників, намагаючись замінити їх ШІ. Однак опитування, проведене консалтинговою фірмою Gartner, показало, що багато роботодавців уже пошкодували про це рішення.

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Близько половини зі 163 керівників заявили про скасування своїх планів про скорочення персоналу з обслуговування клієнтів до 2027 року. Про це стало відомо виданню Futurism.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман запевняє, що 2025 року з'являться агенти ШІ — програми, здатні працювати замість людей. Вони досі не виправдали очікувань, адже станом на квітень навіть найкращий агент зміг виконати лише 24% доручених йому завдань. Крім того, багато систем ШІ випадково розкривають секрети компаній, псуючи їхню репутацію.

Фахівці з PR змушені змінювати риторику про те, ніби ШІ перевершив автоматизацію робочих процесів, використовуючи замість цього фрази на кшталт "гібридний підхід" і "перехідні проблеми", щоб описати той факт, що їм, як і раніше, потрібні люди на робочих місцях.

"Рука людини залишається незамінною в багатьох завданнях, і організаціям необхідно знаходити баланс між технологіями, людською емпатією і розумінням", — зазначила Кеті Росс, старша директорка Gartner з аналізу обслуговування клієнтів і підтримки.

Інший звіт від ІТ-фірми GoTo і дослідницького агентства Workplace Intelligence, показав, що 62% співробітників вважають можливості штучного інтелекту значно перебільшеними. Тільки 45% корпоративних IT-менеджерів повідомили про наявність формальної політики ШІ, що свідчить про розрізнене і поспішне розгортання технології. З цих ІТ-керівників 56 відсотків заявили, що "проблеми безпеки" і "проблеми інтеграції" є основними перешкодами для прийняття ШІ.

За останні кілька тижнів низка підприємств відмовилися від АІ-агентів. Наприклад, фінансовий стартап Klarna у 2024 році скоротив свою робочу силу на 22% заради ШІ, а в травні 2025 року круто змінила стратегію, оголосивши про рекрутингову кампанію для поповнення штату.

Технічний критик Ед Зітрон зазначив, що клієнтам неочевидно, яку саме роботу можуть виконувати продукти на базі ШІ. Коли ж керівники бачать результати на практиці, то виявляється, що вміють вони не так уже й багато і не можуть конкурувати з живими людьми.

"Агенти подаються як розумні форми життя, здатні ухвалювати розумні рішення, але насправді це просто сфабриковані засоби автоматизації, що вимагають від корпоративних клієнтів витрачати час на їхнє програмування", — заявив він.

Раніше китайське дослідження показало, що моделі ШІ можуть мислити, як людина. Наприклад, ChatGPT-3.5 від OpenAI і Gemini Pro Vision під час експерименту опрацьовувати інформацію так, як їх не вчили.

Інше дослідження показало, що ШІ помиляється з відповідями у 60% випадків. Поки що таким технологіям не варто повністю довіряти.