Зря поувольняли: почему работодатели массово жалеют о замене сотрудников ИИ

В 2025 году некоторые компании сократили сотрудников, пытаясь заменить их ИИ. Однако опрос, проведенный консалтинговой фирмой Gartner, показал, что многие работодатели уже пожалели об этом решении.

Related video

Около половины из 163 руководителей заявили об отмене своих планов о сокращении персонала по обслуживанию клиентов к 2027 году. Об этом стало известно изданию Futurism.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уверяет, что в 2025 году появятся агенты ИИ — программы, способные работать вместо людей. Они до сих пор не оправдали ожиданий, ведь по состоянию на апрель даже самый лучший агент смог выполнить только 24% порученных ему задач. Кроме того, многие системы ИИ случайно раскрывают секреты компаний, портя их репутацию.

Специалисты по PR вынуждены менять риторику о том, будто ИИ превзошел автоматизацию рабочих процессов, используя вместо этого фразы вроде "гибридный подход" и "переходные проблемы", чтобы описать тот факт, что им по-прежнему нужны люди на рабочих местах.

"Рука человека остается незаменимой во многих задачах, и организациям необходимо находить баланс между технологиями, человеческой эмпатией и пониманием", — отметила Кэти Росс, старший директор Gartner по анализу обслуживания клиентов и поддержки.

Другой отчет от ИТ-фирмы GoTo и исследовательского агентства Workplace Intelligence, показал, что 62% сотрудников считают возможности искусственного интеллекта значительно преувеличенными. Только 45% корпоративных IT-менеджеров сообщили о наличии формальной политики ИИ, что говорит о разрозненном и поспешном развертывании технологии. Из этих ИТ-руководителей 56 процентов заявили, что "проблемы безопасности" и "проблемы интеграции" являются основными препятствиями для принятия ИИ.

За последние несколько недель ряд предприятий отказались от ИИ-агентов. Например, финансовый стартап Klarna в 2024 году сократил свою рабочую силу на 22% ради ИИ, а в мае 2025 круто изменила стратегию, объявив о рекрутинговой кампании для пополнения штата.

Технический критик Эд Зитрон отметил, что клиентам неочевидно, какую именно работу могут выполнять продукты на базе ИИ. Когда же руководители видят результаты на практике, то оказывается, что умеют они не так уж много и не могут конкурировать с живыми людьми.

"Агенты подаются как разумные формы жизни, способные принимать разумные решения, но на самом деле это просто сфабрикованные средства автоматизации, требующие от корпоративных клиентов тратить время на их программирование", — заявил он.

Ранее китайское исследование показало, что модели ИИ могут мыслить, как человек. Например, ChatGPT-3.5 от OpenAI и Gemini Pro Vision во время эксперимента обрабатывать информацию так, как их не учили.

Другое исследование показало, что ИИ ошибается с ответами в 60% случаев. Пока таким технологиям не стоит полностью доверять.