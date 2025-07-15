Кондиционеры против вентиляторов: эксперты раскрыли, что лучше и дешевле использовать летом

Кондиционеры и вентиляторы стали основной техникой для борьбы с летней жарой, но немногие понимают, какой из них дешевле использовать целый день.

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Эксперты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха рассказали, действительно ли вентиляторы дешевле или же они зря тратят электроэнергию, увеличивая суммы в коммунальных платежах. Их комментарии приводит издание The Spruce.

Первый счет за электричество в начале жаркого лета может сильно ударить по кошельку и заставить искать способы сэкономить на коммунальных услугах. Многие люди для выбирают для охлаждения дома вентиляторы вместо кондиционеров, но сложно сказать, действительно ли это помогает.

Вентилятор против кондиционера: что дешевле

Бенджамин Усцилла, лицензированный техник по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и владелец Evergreen Heating & Cooling, утверждает, что расходы на работу вентиляторов составляют лишь малую часть расходов на эксплуатацию кондиционера, а стоимость круглосуточной работы вентилятора, скорее всего, будет в 10-20 раз дешевле.

Для примера, эксплуатация центральной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может стоить от 125 до 200 долларов в месяц, хотя фактическая стоимость зависит от размера дома, размера квартиры, эффективности дома и даже вашего географического положения. В то же время, работа вентилятора обойдется примерно в 10 долларов.

Средние блоки кондиционера потребляют 1–2 кВт/ч, в то время как более крупные могут потреблять до 3,5 кВт/ч. При цене 4,32 грн за кВт⋅ч в Украине даже небольшой блок HVAC (1 кВт⋅ч) будет стоить 4 гривен в час, что составляет ежемесячную плату в 3214 грн при круглосуточной работе, что более чем в 20 раз превышает стоимость работы вентилятора за тот же период.

Кондиционеры лучше охлаждают, но требуют гораздо больше денег Фото: Getty Images

Вентилятор или кондиционер: что лучше

Хотя вентиляторы, безусловно, дешевле кондиционеров, их нельзя сравнивать по эффективности охлаждения дома. По словам Бенджамина Усциллы, вентиляторы могут делать обстановку в комнате комфортнее, но на самом деле не охлаждают воздух, а просто перемещают его. Чтобы действительно снизить температуру, нужен кондиционер.

Многие домовладельцы считают, что могут сэкономить, выключая кондиционер или повышая температуру термостата в течение дня или во время своего отсутствия, а затем включая его по возвращении домой, чтобы охладить дом перед сном. На самом деле это создает ненужную нагрузку на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которая предназначена для поддержания постоянной температуры в течение всего дня.

Кроме того, постоянные циклы нагревания и охлаждения могут нанести навредить дому, приводя к образованию конденсата, который, в свою очередь, приводит к появлению плесени, грибка и других повреждений, вызванных влажностью. Вероятность того, что это сэкономит деньги, невелика, и в большинстве случаев придется заплатить даже больше.

Сочетание вентиляторов и кондиционеров

Бенджамин Усцилла рекомендует повысить уровень комфорта доме, объединив системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с вентиляторами. Чтобы увеличить эффективность, стоит улучшить изоляцию, устранить утечки воздуха, а также регулярно осматривать и обслуживать оборудование.

По словам Ричи Дрю, вице-президента по операциям компании One Hour Heating & Air Conditioning, используя вентилятор одновременно с кондиционером, можно легко снизить температуру в помещении всего на 4 градуса и при этом сохранить комфортную среду. В этом случае хорошо помогут потолочные вентиляторы, они должны вращаться против часовой стрелки, направляя холодный воздух вниз. При этом не нужно оставлять вентиляторы включенными, когда в комнате никого нет — это пустая трата энергии и денег.

Эксперты советуют правильно выбрать кондиционер, чтобы его размер соответствовал площади дома. Если кондиционер слишком маленький, то будет работать постоянно, не охлаждая дом должным образом. Если же он окажется слишком большим, то будет часто включаться и выключаться.

Ранее Фокус представил недорогие устройства для охлаждения в доме и на улице. Помимо кондиционеров и вентиляторов есть еще специальные матрасы.