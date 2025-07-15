Кондиціонери проти вентиляторів: експерти розкрили, що краще і дешевше використовувати влітку

Кондиціонери і вентилятори стали основною технікою для боротьби з літньою спекою, але мало хто розуміє, який з них дешевше використовувати цілий день.

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Експерти з систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря розповіли, чи справді вентилятори дешевші або ж вони даремно витрачають електроенергію, збільшуючи суми в комунальних платежах. Їхні коментарі наводить видання The Spruce.

Перший рахунок за електрику на початку спекотного літа може сильно вдарити по гаманцю і змусити шукати способи заощадити на комунальних послугах. Багато людей обирають для охолодження будинку вентилятори замість кондиціонерів, але складно сказати, чи дійсно це допомагає.

Вентилятор проти кондиціонера: що дешевше

Бенджамін Усцилла, ліцензований технік із систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря і власник Evergreen Heating & Cooling, стверджує, що витрати на роботу вентиляторів становлять лише малу частину витрат на експлуатацію кондиціонера, а вартість цілодобової роботи вентилятора, найімовірніше, буде в 10-20 разів дешевшою.

Для прикладу, експлуатація центральної системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря може коштувати від 125 до 200 доларів на місяць, хоча фактична вартість залежить від розміру будинку, розміру квартири, ефективності будинку і навіть вашого географічного положення. Водночас, робота вентилятора обійдеться приблизно в 10 доларів.

Середні блоки кондиціонера споживають 1-2 кВт/год, тоді як більші можуть споживати до 3,5 кВт/год. При ціні 4,32 грн за кВт⋅год в Україні навіть невеликий блок HVAC (1 кВт⋅год) коштуватиме 4 гривні на годину, що становить щомісячну плату в 3214 грн за цілодобової роботи, що більш ніж у 20 разів перевищує вартість роботи вентилятора за той самий період.

Кондиціонери краще охолоджують, але вимагають набагато більше грошей Фото: Getty Images

Вентилятор чи кондиціонер: що краще

Хоча вентилятори, безумовно, дешевші за кондиціонери, їх не можна порівнювати за ефективністю охолодження будинку. За словами Бенджаміна Усцилли, вентилятори можуть робити обстановку в кімнаті комфортнішою, але насправді не охолоджують повітря, а просто переміщують його. Щоб дійсно знизити температуру, потрібен кондиціонер.

Багато домовласників вважають, що можуть заощадити, вимикаючи кондиціонер або підвищуючи температуру термостата протягом дня або під час своєї відсутності, а потім вмикаючи його після повернення додому, щоб охолодити будинок перед сном. Насправді це створює непотрібне навантаження на систему опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, яка призначена для підтримки постійної температури протягом усього дня.

Крім того, постійні цикли нагрівання й охолодження можуть завдати шкоди будинку, призводячи до утворення конденсату, який, своєю чергою, призводить до появи цвілі, грибка та інших ушкоджень, спричинених вологістю. Імовірність того, що це заощадить гроші, невелика, і в більшості випадків доведеться заплатити навіть більше.

Поєднання вентиляторів і кондиціонерів

Бенджамін Усцилла рекомендує підвищити рівень комфорту будинку, об'єднавши системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря з вентиляторами. Щоб збільшити ефективність, варто поліпшити ізоляцію, усунути витоки повітря, а також регулярно оглядати й обслуговувати обладнання.

За словами Річі Дрю, віце-президента з операцій компанії One Hour Heating & Air Conditioning, використовуючи вентилятор одночасно з кондиціонером, можна легко знизити температуру в приміщенні лише на 4 градуси і при цьому зберегти комфортне середовище. У цьому разі добре допоможуть стельові вентилятори, вони мають обертатися проти годинникової стрілки, спрямовуючи холодне повітря вниз. При цьому не потрібно залишати вентилятори увімкненими, коли в кімнаті нікого немає — це марна трата енергії та грошей.

Експерти радять правильно вибрати кондиціонер, щоб його розмір відповідав площі будинку. Якщо кондиціонер занадто маленький, то працюватиме постійно, не охолоджуючи будинок належним чином. Якщо ж він виявиться занадто великим, то часто вмикатиметься і вимикатиметься.

Раніше Фокус представив недорогі пристрої для охолодження в будинку і на вулиці. Крім кондиціонерів і вентиляторів є ще спеціальні матраци.