Интернет в Японии заработал в 4 млн раз быстрее, чем в остальном мире: как это случилось

Группа японских ученых побила рекорд скорости интернета, разработав новое оптоволокно. Исследователи передали более 125 000 гигабайт данных в секунду на расстояние 1802 км.

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Это примерно в 4 млн раз превышает среднюю скорость интернета в США и, по приблизительным оценкам, позволит загрузить весь архив интернета менее чем за 4 минуты. Это более чем вдвое превышает предыдущий мировой рекорд в 50 250 Гбит/с, установленный другой группой ученых в 2024 году, пишет livescience.com.

Чтобы достичь этой новой скорости, команда разработала новый тип оптического волокна, который по пропускной способности эквивалентен 19-ти стандартным оптоволокнам. Новая технология лучше подходит для передачи данных на большие расстояния, чем существующие кабели, поскольку центральные части всех 19-ти волокон взаимодействуют со светом одинаково, поэтому они испытывают меньше световых флуктуаций, что приводит к меньшим потерям данных.

Новый кабель "сжимает" 19 отдельных волокон до диаметра 0,127 мм, что соответствует толщине большинства существующих одноволоконных кабелей. Это означает, что новый кабель может передавать больше данных, используя существующую инфраструктуру.

В марте 2023 года та же команда достигла аналогичной скорости передачи данных, но на расстоянии менее трети от расстояния, которое было преодолено на этот раз. Согласно заявлению, основными препятствиями на пути к увеличению дальности были дальнейшее снижение потерь данных, которые могут происходить на больших расстояниях, и поиск способов усиления данных. Решение этих задач привело к повышению мощности сигнала, что позволило данным передаваться на большие расстояния. В ходе последней демонстрации данные проходили через систему передачи 21 раз, достигая приемника, преодолев расстояние, эквивалентное 1800 км.

Рекорд демонстрирует технологический прогресс в разработке масштабируемых оптических систем связи большой дальности, высокой пропускной способности, которые могли бы удовлетворить растущий глобальный спрос на данные.

Ожидается, что объем трафика данных во всем мире в ближайшем будущем значительно увеличится, поэтому может потребоваться новая коммуникационная инфраструктура. В дальнейшем команда надеется изучить практическое применение технологии в сфере телекоммуникаций.

Оптоволокно – тонкая нить из прозрачного материала (стекла или пластика), предназначенная для передачи информации в виде световых сигналов. Оно используется в волоконно-оптических кабелях для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния.

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